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Стало плохо пассажиру рейса из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский: самолёт вернулся

12:30 05.01.2020 Фото: pixabay.com
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Самолёт должен был отправиться в Петропавловск-Камчатский в 23:00, но вылетел в 01:31.

Стало плохо пассажиру рейса из Новосибирска в Петропавловск Камчатский: самолёт вернулся
Пассажиру самолёта стало плохо

Как сообщили очевидцы, в ночь на воскресенье, 5 января 2020 года, рейс 5249 Новосибирск – Петропавловск-Камчатский после вылета вернулся обратно в Толмачёво.

В справочной аэропорта причину возвращения не назвали. Однако на горячей линии авиакомпании S7 родственнику одного из пассажиров сообщили, что самолёт вернулся из-за плохого самочувствия одного из людей на борту воздушного судна.

Самолёт должен был отправиться в Петропавловск-Камчатский в 23:00, но вылетел в 01:31.

Источник: Вести Новосибирск

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