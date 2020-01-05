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Розыск: 10 дней ищут 84-летнего пенсионера с бородой в Новосибирской области

13:30 05.01.2020 Фото: Поисковый отряд "ДоброСпас"
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Пузенков Виталий Трофимович ушёл из дома на улице Трикотажной в Новосибирске еще 26 декабря, с тех пор о нем нет никакой информации.

Розыск: 10 дней ищут 84 летнего пенсионера с бородой в Новосибирской области
Пенсионера ищут уже 10 дней.

Пропал 84-летний пенсионер с бородой в Новосибирской области, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Без вести пропал Пузенков Виталий Трофимович 1936 года рождения, который 26 декабря 2019 года ушёл из дома по адресу Дзержинский район, улица Трикотажная, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы седые, имеются залысины.

Особые приметы: носит бороду. Нуждается в медицинской помощи!

Был одет: тёмно-синяя куртка, тёмные штаны, чёрные ботинки.

Знающих что-либо о местонахождении человека, просят сообщить по телефону поискового отряда «ДоброСпас»: +79538871777 или +79513870758

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