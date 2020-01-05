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При атаках на американцев 52 удара по объектам Ирана нанесет Дональд Трамп

12:52 05.01.2020 Фото: www.pexels.com
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«И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!», — добавил американский президент.

При атаках на американцев 52 удара по объектам Ирана нанесет Дональд Трамп
Трамп грозит нанести удары по 52 объектам Ирана в случае атак против американцев

Президент США Дональд Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов, пишет Интерфакс.

«Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад», — написал Трамп твиттере.

По словам Трампа, «некоторые выбранные объекты — очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры».

«И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!», — добавил американский президент.

Он констатировал, что в Иране, не скрывая этого, обсуждают, как можно было бы атаковать американские объекты, чтобы отомстить за авиаудар США, в результате которого в Ираке погиб командир иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани. По словам Трампа, этот генерал несет ответственность за гибель многих людей, включая американцев.

«Он был в процессе организации атак на наше посольство (в Ираке — ИФ) и готовил еще атаки в других местах. Иран в течение многих лет был лишь источником проблем», — добавил президент США.

Трамп, когда упомянул про 52 заложников и аналогичное число мишеней, имел в виду кризис, произошедший в посольстве США в Тегеране в 1979 году. Тогда группа иранских мятежников захватила десятки заложников в американском диппредставительстве. Некоторым вернули свободу достаточно быстро. А 52 из них были освобождены только в 1981 году.

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