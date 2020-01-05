Кусочек колбаски: сколько можно есть колбасы и есть ли от нее рак?

Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя

Есть колбасу можно, но главное — в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.

«Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно», — рассказал главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Он пояснил, что отдельный продукт не может быть опасным для здоровья, говорить об опасности можно только в целом о рационе. Кроме того, следует соотносить физическую активность со своим питанием – если человек ведет активный образ жизни, то колбаса может послужить источником энергии, добавил диетолог.



«Не надо считать каждую калорию. Тот, кто это делает, больной человек, он опасен для семьи и общества. Но человек должен понимать, что если сегодня он переел, то завтра — разгрузочный день», — отметил Тутельян.В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно. Между регулярным употреблением колбасы и развитием рака желудка и толстой кишки есть определенная связь, поэтому этот продукт лучше ограничить в своем рационе, подчеркнул Буеверов.Он добавил, что от колбасы следует отказаться людям с ожирением и сахарным диабетом, так как колбаса достаточно калорийный продукт, а также пациентам с целиакией – непереносимостью глютена.

Источник: РИА Новости