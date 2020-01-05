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Наградил медалями и званием троих новосибирцев президент Путин

15:19 05.01.2020 Фото: pixabay.com
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Награды из рук Владимира Путина получат тракторист, инженер и работница птицефабрики.

Наградил медалями и званием троих новосибирцев президент Путин
Награды из рук Владимира Путина получат тракторист, инженер и работница птицефабрики.

Наградил медалями и званием троих новосибирцев президент Путин, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили двое новосибирцев: Валерий Попов, тракторист крестьянского (фермерского) хозяйства Мирошкина Дмитрия Ивановича, и главный инженер ЗАО «ИРМЕНЬ» Михаил Руднев.

Президент также присвоил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» оператору птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» Светлана Шаманаева.

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