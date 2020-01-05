Награды из рук Владимира Путина получат тракторист, инженер и работница птицефабрики.

Награды из рук Владимира Путина получат тракторист, инженер и работница птицефабрики.

Наградил медалями и званием троих новосибирцев президент Путин, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили двое новосибирцев: Валерий Попов, тракторист крестьянского (фермерского) хозяйства Мирошкина Дмитрия Ивановича, и главный инженер ЗАО «ИРМЕНЬ» Михаил Руднев.

Президент также присвоил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» оператору птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» Светлана Шаманаева.