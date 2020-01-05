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Кто вышел на Сенатскую: фильм «Союза спасения» нужно переносить на 21 век

13:14 05.01.2020 Фото: Ютуб
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Режиссер фильма о восстании декабристов «Союз спасения» Андрей Кравчук заявил, что он и другие создатели не ставили задачу давать оценку событиям того времени. (ТРЕЙЛЕР)

Кто вышел на Сенатскую: фильм Союза спасения нужно переносить на 21 век
По словам создателей, сюжет «Союза спасения» переносится на современные события

Картина вышла в прокат 26 декабря и вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Продюсеры фильма «Союз спасения» Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе «Сегодня вечером» на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину. Фильм вышел в прокат 26 декабря и вызвал неоднозначную реакцию в обществе, пишет Питер.ТВ.

По словам создателей, сюжет «Союза спасения» переносится на современные события. При этом ответов на вопросы, во имя чего восстали декабристы, и что не так было в Российской империи первой трети XIX века, картина не дает, пишет Росбалт, ссылаясь на слова историка Якова Гордина. Он считает, что фильм позволяет сделать вывод о том, что власти во все времена лучше не мешать, а лодку – не раскачивать.

В свою очередь критики провели параллель между декабристами и современной оппозицией. Они намекнули на то, что русский бунт как минимум бессмысленный. При этом создатели картины утверждают, что основная идея — не принимать ничью сторону.

Ранее режиссер фильма о восстании декабристов «Союз спасения» Андрей Кравчук заявил, что он и другие создатели не ставили задачу давать оценку событиям того времени. Он отметил, что наибольший интерес представляли личные истории героев.

Действие в фильме разворачивается в 1814-1825 гг. Российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придет равенство и свобода. Ради этого они готовы принести в жертву все — свое положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.

Главные роли в фильме исполнили Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Иван Янковский (Михаил Бестужев) и Павел Прилучный (Павел Пестель).

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От редакции

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Гость, 05 января 2020 13:48
"Действие в фильме разворачивается в 1814-1825 гг. Российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придет равенство и свобода. Ради этого они готовы принести в жертву все — свое положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну." ======== Британской короне не нужно усиление какой-либо державы на континенте - "англичанка начинает гадить", как обычно! Тут же находятся "молодые, горячие, глупые", за перестройку, перемены, отмену крепостного права (которое позволяло, между прочим, осваивать обширнейшие территории России!). Нужен развал? - Будет развал! И "русскую армию распустить!" А чё британскую, прусскую, французскую, австрийскую, итальянскую никто не распускает?! Или вот: в 1861 году царь отменил крепостное право, разработал конституцЫю ("жену константина"!) - "в ответ" благодарные ррреволюцЫонеры убили царя! "Логично"??!! В 1918, в благодарность за "манифест о свободах"(??), убили ещё одного царя, вместе с семьёй, с малолетними детьми! Британская корона отказалась от переговоров о выдаче царской семьи, оставив у себя казну и золото! Такие дела, господа ррреформаторы-ррреволюцЫонеры!

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