Кто вышел на Сенатскую: фильм «Союза спасения» нужно переносить на 21 век

Режиссер фильма о восстании декабристов «Союз спасения» Андрей Кравчук заявил, что он и другие создатели не ставили задачу давать оценку событиям того времени. (ТРЕЙЛЕР)

По словам создателей, сюжет «Союза спасения» переносится на современные события

Картина вышла в прокат 26 декабря и вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Продюсеры фильма «Союз спасения» Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе «Сегодня вечером» на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину. Фильм вышел в прокат 26 декабря и вызвал неоднозначную реакцию в обществе, пишет Питер.ТВ.

По словам создателей, сюжет «Союза спасения» переносится на современные события. При этом ответов на вопросы, во имя чего восстали декабристы, и что не так было в Российской империи первой трети XIX века, картина не дает, пишет Росбалт, ссылаясь на слова историка Якова Гордина. Он считает, что фильм позволяет сделать вывод о том, что власти во все времена лучше не мешать, а лодку – не раскачивать.

В свою очередь критики провели параллель между декабристами и современной оппозицией. Они намекнули на то, что русский бунт как минимум бессмысленный. При этом создатели картины утверждают, что основная идея — не принимать ничью сторону.

Ранее режиссер фильма о восстании декабристов «Союз спасения» Андрей Кравчук заявил, что он и другие создатели не ставили задачу давать оценку событиям того времени. Он отметил, что наибольший интерес представляли личные истории героев.

Действие в фильме разворачивается в 1814-1825 гг. Российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придет равенство и свобода. Ради этого они готовы принести в жертву все — свое положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.