Стоимость Porsche 718 Cayman S. в России начинается от 4,7 миллионов рублей, и пользователи соцсетей полагают, что водитель Mitsubishi влез в огромные долги и его ожидает иск от страховой.

Стоимость Porsche 718 Cayman S. в России начинается от 4,7 миллионов рублей

Разбил спорткар за 5 миллионов в аварии житель Новосибирска, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

На пересечении Красного проспекта и улицы Советской водитель седана Mitsubishi Lancer захотел развернуться, но не пропустил купе Porsche 718 Cayman S. От удара Лансеру выбило переднее правое колесо, Порше получил повреждения передней части и заднего крыла. Поскольку кузов купе представляет единый кокпит, скорее всего он полноценному ремонту не подлежит. Автомобиль застрахован по КАСКО, рассказал владелец Каймана нашему читателю.

Участники столкновения заняли две полосы на Красном проспекте при движении в направлении автовокзала, однако особых затруднений для проезда транспорта не вызвали, ввиду позднего времени.

Также у немца от удара сработали фронтальные подушки безопасности, а сами автомобили развернули и они столкнулись ещё раз.