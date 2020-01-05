От полученной черепно-мозговой травмы ребёнок скончался на следующий день в больнице. Предварительно установлено, что место, где произошёл несчастный случай, не было специально оборудовано для зимних игр.

4-летняя девочка на тюбинге врезалась в дерево в Партизанске. Погибла

2 января 2020 года в посёлке Лозовый города Партизанска 4-летняя девочка скатилась с горы на тюбинге и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребёнок скончался на следующий день в больнице, пишет СК по Приморскому краю.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ.

Предварительно установлено, что место, где произошёл несчастный случай, не было специально оборудовано для зимних игр.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение.