Высокое давление: какой напиток помогает снизить высокое кровяное давление?

Сок брусники предотвращал экспрессию генов, связанных с воспалением слабой степени в аорте. Эффект других ягодных соков был менее заметным.

Брусничный сок может снизить повышенное кровяное давление

Экспериментальное исследование показало, что длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.

В какой-то момент жизни у многих людей развивается повышенное кровяное давление, даже гипертония и функциональные нарушения в кровеносных сосудах, связанные с воспалением слабой степени. В дополнение к лекарственной терапии, питание играет ключевую роль в управлении этими расстройствами.

Эпидемиологические исследования показали, что пища, богатая полифенолами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Брусника, черника, клюква и черная смородина являются отличными источниками полифенолов.

В своей докторской диссертации Энн Кивимяки, магистр естественных наук (Food Science), исследовала сердечно-сосудистые эффекты холодного отжима сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины в качестве питьевой жидкости в течение 8-10 недель на генетически гипертонических крысах (SHR).

Разбавленный сок брусники значительно понижал высокое кровяное давление, в то время как сок, содержащий больше полифенолов, улучшал нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов. Сок не препятствовал возрастному повышению артериального давления, характерному для гипертонической болезни животных.

Сок брусники предотвращал экспрессию генов, связанных с воспалением слабой степени в аорте. Эффект других ягодных соков был менее заметным.

В основе этого эффекта лежит, вероятно, уменьшение воспаления слабой степени, а также механизмов, связанных с ренин-ангиотензиновой системой, центральным регулятором артериального давления, и доступностью оксида азота, местного эндотелиального вазодилатирующего фактора.

«Эти экспериментальные данные нуждаются в данных сравнительных клинических исследований на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением, которым в этот момент вместо лекарственной терапии давали рекомендации по питанию и образу жизни. Сок брусники не заменяет лекарства, но он является хорошей диетой дополнение «, говорит Кивимяки.

Докторская диссертация Кивимяки под названием «Брусничный сок, артериальное давление , сосудистая функция и маркеры воспаления при экспериментальной гипертонии» была рассмотрена и принята в качестве кандидата наук. 13 декабря 2019 года получил степень в Хельсинкском университете. Тезис можно получить через службу электронных тезисов.

Источник: medicalxpress.com