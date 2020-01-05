Матч мечты: с Канадой сыграют россияне в финале молодёжного ЧМ по хоккею

Накануне подопечные Валерия Брагина в трудном матче обыграли шведов со счетом 5:4.

Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Встреча на стадионе Ostravar Arena завершилась победой российских хоккеистов в овертайме со счетом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Александр Хованов, а также Иван Морозов и Егор Соколов, которые оформили по дублю. Автором победной шайбы в матче на четвертой минуте овертайма стал Морозов.

Соперником россиян станет сборная Канады, которая накануне обыграла сборную Финнляндии со счетом 5:0.

Финальный матч, в котором встретятся российские и канадские хоккеисты, пройдет 5 января, игра начнется в 21:00 по московскому времени. В тот же день пройдет матч за бронзу между шведами и финнами.

Источник: РБК