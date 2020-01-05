Готовимся к войне? 4 тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии перебрасывает США в Кувейт

США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Как сообщило в субботу агентство Associated Press (АP), это подразделение отправляется для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в свете роста напряженности из-за убийства в Ираке командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
АP ссылается на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США подполковника Майка Бернса. По его данным, около 700 военнослужащих уже были отправлены в Кувейт на этой неделе. На очереди — еще 3,5 тыс. американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.
Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке отражает опасения Вашингтона в отношении вероятной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани, отмечает АP.
Источник: ТАСС
А куда от нее деться?
Войны не будет, если ее не хотят все стороны конфликта.
Война возможна, если её хочет хотя бы одна сторона конфликта.
Война случится, если ее жаждут все стороны конфликта.
И еще. Всегда, жаждущий крови нападет на слабого. Вторая мировая война - тому свидетельство.