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Готовимся к войне? 4 тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии перебрасывает США в Кувейт

13:46 05.01.2020 Фото: © Spc. Hubert Delany III/U.S. Army via AP
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На очереди — еще 3,5 тыс. американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.

Готовимся к войне? 4 тысячи военных из 82 й воздушно десантной дивизии перебрасывает США в Кувейт
США начали переброску на Ближний Восток более 4 тыс. военных

США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Как сообщило в субботу агентство Associated Press (АP), это подразделение отправляется для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в свете роста напряженности из-за убийства в Ираке командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
АP ссылается на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США подполковника Майка Бернса. По его данным, около 700 военнослужащих уже были отправлены в Кувейт на этой неделе. На очереди — еще 3,5 тыс. американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.

Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке отражает опасения Вашингтона в отношении вероятной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани, отмечает АP.

Источник: ТАСС

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От редакции

Ждать войну?

Аноним, 05 января 2020 14:28
НВР:
А куда от нее деться?
Войны не будет, если ее не хотят все стороны конфликта.
Война возможна, если её хочет хотя бы одна сторона конфликта.
Война случится, если ее жаждут все стороны конфликта.
И еще. Всегда, жаждущий крови нападет на слабого. Вторая мировая война - тому свидетельство.
Аноним, 05 января 2020 15:27
Пророки предсказывали, что третья мировая война начнётся из Персии - название Ирана до 1935г.
Михаил, 05 января 2020 15:29
США не сладко придется в случае войны. Официально против них будет только Иран, но в реальности будет воевать несколько стран этого региона, а Китай и Россия с удовольствием помогут вооружением.

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