Куркума эффективна при лечении рака груди, легких, крови и кишечника

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумина — пигмента куркумы — делают его идеальным для остановки развития раковых опухолей

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумина — пигмента куркумы — делают его идеальным для остановки развития раковых опухолей. Вывод об этом был сделан учеными из Университета Темпл (Филадельфия, США).

Согласно данным, представленным американскими специалистами, куркума помогает бороться с раковыми опухолями и уничтожать их за счет свой способности предотвращать доставку питательных веществ к новообразованиям. В рамках своего расследования ученые анализировали научные работы о свойствах куркумина, опубликованные с 1924 года. Всего исследователями было отобрано 12 595 отчетов, из которых они выделили 4 738 задокументированных свидетельств, где конкретно рассматривалось влияние куркумина на рак.

В результате ученые обнаружили, что куркумин в лабораторных условиях помогал блокировать рост восьми типов рака.

«Результаты показали, что куркумин эффективен при лечении рака молочной железы, легких, крови, желудка, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга и простаты», — сообщили авторы исследования.

Специалисты отмечают, что поиск новых эффективных лекарств, способных бороться с раковыми заболеваниями, по-прежнему остается острой проблемой для медицины. При этом природные соединения обладают многими активными молекулами, которые могут применяться для лечения многих заболеваний и в том числе раковых. Одним из таких соединений является куркумин, убеждены ученые.

«Куркумин проявляет противоопухолевую способность, воздействуя на различные клеточные сигнальные пути, включая факторы роста. В настоящее время нет четких доказательств того, что куркума или куркумин могут предотвращать или лечить рак. Но это скорее потому, что он никогда не тестировался в крупномасштабных исследованиях на людях, что является необходимым требованием для всех лекарств. Имеется ряд свидетельств того, что куркумин способен убивать раковые клетки и препятствовать росту опухолей, в частности, при раке молочной железы, раке кишечника, раке желудка и раке кожи. В то же время нужно больше исследований и данных об этом», — прокомментировали данные американских ученых британские эксперты из Cancer Research UK.