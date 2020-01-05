Умер боровшийся с раком желудка врач-онколог Андрей Павленко. Посмертно он обратился ко всем в видео

Андрей Павленко обратился ко всем в видео

В Санкт Петербурге утром 5 января скончался хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Андрей Павленко. Об этом в Facebook сообщила его супруга Анна Павленко.

В марте 2018 года у врача диагностировали рак желудка. Онколог начал вести блог на сайте «Такие дела», где рассказывал о болезни и лечении с разных точек зрения – врача и пациента. Он перенес операцию, но продолжил работать в больнице и спасал своих пациентов. Болезнь оказалась сильнее жизни.

Соболезнуем. И дай бог, всем силы, кто живет с диагнозом «рак».



1 января Андрей Павленко опубликовал свой последний пост на своей странице в Facebook:

1 января в 19:04

Друзья!

Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов!

Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки!

Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло )

Я всегда был для своей семьи надежной опорой и защитой. Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может.

Ниже приведены реквизиты карты супруги. Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!!

Сбербанк онлайн по номеру карты

4276 8550 2862 1437 , телефону

8-963-314-53-24 Павленко -Гегечкори Анна Александровна

Комментарии к посту будут отключены намеренно — я физически не смогу на них ответить. Всю информацию можно получить в личной переписке с Анютой.

Прощайте, доктор Павленко.

Проект в Такие дела.

Обращение от проекта Такие дела на ютубе

Друзья. Андрей Павленко умер сегодня в Санкт-Петербурге. Изначально проект «Жизнь Человека» задумывался как проект о борьбе пациента против болезни. Увы, Андрей в этой игре проиграл, но его завещанием было не останавливать эту борьбу и не прекращать рассказывать о тех, кто ведет бой с раком. По договоренности с Андреем мы решили, что после его ухода мы объявим о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видео- документалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. Половина из собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея. Так мы договорились с ним еще при жизни. Вторая половина средств будет распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией. Человек жив, пока жива память о нем, и мы сделаем все, чтобы память о нашем друге и учителе Андрее Павленко жила максимально долго через истории людей со всего мира, которые борются за свою жизнь. Андрей Павленко боролся до последнего. Сегодня его не стало. Всё, что он хотел вам сказать — в этом видео. Просил не опускать руки, а действовать и продолжать его дело. Поддержать дело Андрея и его семью можно здесь — https://www.patreon.com/lifeofaman