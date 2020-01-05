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Как снизить платеж за воду? В Пензе нашли эффективный способ

18:54 05.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды и контроля за ее сбросом предложили ученые Пензенского государственного университета (ПГУ).

Как снизить платеж за воду? В Пензе нашли эффективный способ
Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду

Она работает на основе ультразвука, который бесконтактно за доли секунды зондирует уровень воды в резервуаре, передает данные на пульт управления и в автоматическом режиме поддерживает заданные характеристики, пишет РГ.
Устройство также обеспечивает плавный пуск и регулируемую остановку электродвигателей насоса для исключения гидравлического удара в трубопроводе. Не секрет, что регулярные протечки из-за изношенных коммуникаций являются главным убытком для городских сетей. В конечном итоге все потери отражаются на сумме платежа для потребителей. Новая разработка позволяет минимизировать потери воды и электроэнергии.

Проведенный авторами энергоаудит объектов водоканала показал, что возможно добиться снижения энергозатрат на 90 процентов за счет оптимизации процесса и повышения точности измерений. Во многих российских городах управление работой насосных станций осуществляется в ручном режиме.

«Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала. Из-за смены руководства мы пока не успели внедрить ее, но надеемся нам удастся сделать это в наступившем году», — рассказал «РГ» заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин.

Аналогичный проект разработан и для Сурского гидроузла, который питает водоканал. Устройство позволит избежать повышенного сброса воды, из-за чего весной 2019 года обмелели все реки в бассейне Волги.

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