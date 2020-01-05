Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно. У пары двое совместных детей

Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
Модель опубликовала совместную фотографию со своим возлюбленным — французским миллиардером Антуаном Арно. Подписчики обратили внимание на массивное кольцо, которое она надела на безымянный палец левой руки, пишет РИА Новости.
«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. <…> Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими», — написала Водянова.
Наталья Водянова — российская модель, актриса и общественный деятель. О своем романе с Арно она сообщила летом 2011 года после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Арно и Водяновой есть двое общих детей.
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This year has been beautiful and very memorable 💫😇2020 here we come 💍♥😍 Can’t wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault 💑🎩👰🏼