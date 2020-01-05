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Красота / Общество

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно. У пары двое совместных детей

19:02 05.01.2020 Фото: Википедия
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О своем романе с Арно она сообщила летом 2011 года после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно. У пары двое совместных детей
Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
Модель опубликовала совместную фотографию со своим возлюбленным — французским миллиардером Антуаном Арно. Подписчики обратили внимание на массивное кольцо, которое она надела на безымянный палец левой руки, пишет РИА Новости.
«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. <…> Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими», — написала Водянова.

В комментариях у нее спросили, действительно ли речь идет о предстоящей свадьбе. Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж за предпринимателя.
Наталья Водянова — российская модель, актриса и общественный деятель. О своем романе с Арно она сообщила летом 2011 года после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Арно и Водяновой есть двое общих детей.

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This year has been beautiful and very memorable 💫😇2020 here we come 💍♥😍 Can’t wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault 💑🎩👰🏼

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

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