Отказ в приеме ребенка и избиение матери стоматологом проверяет СК

По словам пострадавшей, врача якобы сломал ей пальцы, а также нанес несколько ударов локтем по голове.

Стоматолог отказался принять ребенка и сломал пальцы его матери

3 января 2020 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребёнку, в результате чего между родителями ребёнка и врачом произошёл конфликт, сообщает сайт СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение.

Напомним, что администрация Уссурийского городского округа в инстаграм-паблике mark2_che прокомментировала видео с записью инцидента в одном из медицинских учреждений города, пишет http://prim.news

По словам женщины, которая обратилась за экстренной помощью в городскую стоматологию для своего малолетнего ребенка, врач отказался принять его, а затем якобы сломал ей пальцы, а также нанес несколько ударов локтем по голове.

«Добрый вечер! Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия, уточнили в министерстве здравоохранения Приморья», — говорится в комментарии пресс-службы городской администрации.

По предварительной информации, пострадавшая получила сотрясение головного мозга, а также переломы указательного и среднего пальца на правой руке. «У ребёнка сильный испуг и паническая атака», — говорится в сообщении.