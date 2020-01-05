Как действует ядерная кнопка? Атомная война «по ошибке» — возможна?

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин ответил на вопросы о том, какова опасность «случайного пуска» в подобной ситуации.

Устройство «ядерной кнопки» раскрыл ветеран ракетных войск

В мире растет беспокойство по поводу возможности новой ядерной войны. Перестал действовать Договор с США по ракетам средней и меньшей дальности, теперь Штаты заявляют, что не хотят продлевать Договор СНВ-3, который закончится в 2021-. Что же потом? Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин ответил на вопросы о том, какова опасность «случайного пуска» в подобной ситуации.

— Юрий Петрович, если прекратит действовать СНВ-3, останутся между Россией и США хоть какие-то соглашения по контролю за ядерным оружием?

— Нет, не останется больше ни одного юридически обязывающего документа, который бы сдерживал гонку ракетно-ядерных вооружений.

— И что же нас тогда ждет?

— Ждет не только нас или американцев. Напомню, ядерное оружие сегодня есть также у Франции, Великобритании, Китая, Индии, Пакистана. Еще несколько стран хотели бы им обладать. Например, Северная Корея, Иран. Американские ядерные заряды, кстати, располагаются и за пределами США, например, в Германии, Великобритании, Турции. Так вот, весь мир ждет то, что он останется один на один с ядерным оружием, которое будет вне правового пространства.

Контроля не будет. Любой договор — это, прежде всего, открытость. Двусторонние соглашения предусматривают обязательства сторон не совершать определенных действий. Если этого не будет, может появиться соблазн использовать ядерный фактор.

Как все будет развиваться — сказать трудно. Напряженность в мире нарастает, и не только политическая. Она связана и с региональными вызовами, с ростом безработицы и нищеты, поляризацией в обществе, многими другими факторами.

В этих условиях важен здравый смысл. К сожалению, пока мы не видим ни рационализма, ни стремления к сохранению мира у наших заокеанских партнеров.

— Если контроль ослабнет, может произойти случайность, которая приведет к ядерной войне?

— Если брать техническую сторону, то, поверьте мне, в этом вопросе безопасность обеспечивается достаточно эффективно. Система боевого управления ракетными войсками как у нас в стране, так и за рубежом, исключает возможность каких-либо несанкционированных действий.

— Может к случайному запуску ракеты привести, например, стихийное бедствие? У нас в Сибири есть ракетные шахты, а там прошлым летом вон какие пожары бушевали.

— Могу и вас, и многомиллионную аудиторию ваших читателей успокоить: на подобные случаи в Ракетных войсках стратегического назначения предусмотрена многоуровневая защита. Специальная система обеспечивает весь комплекс защиты от любых несанкционированных действий.

Другое дело — технокатастрофа, в том числе на ядерном объекте. Примером тому служит Чернобыль, где энергоблок развалился, и в атмосферу попали огромные объемы радиоактивной пыли. Такое исключить полностью мы не можем. Но пусковые ракетные установки — это совершенно другое дело. Там работающих реакторов нет.

— А линии передачи команд надежно защищены от хакерских атак? Могут хакеры, например, вмешаться в каналы связи и отдать приказ на запуск ракет?

— На запуск — нет. Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр.

— Что это такое?

— Пуск стратегических ракет происходит по команде. Команда у нас, ракетчиков, называется ключ-шифр. Это очень сложная система кодов. Есть несколько дублирующих каналов, они дополняют друг друга при поступлении команды на пуск ракет.

— Кто у нас принимает решение о нанесении ядерного удара?

— Верховный Главнокомандующий — президент России.

— Кому он отдает приказ?

— Главкому Ракетных войск стратегического назначения, а тот передает команду подчиненным.

— И как она доводится до ракетчиков?

— Вы у меня сейчас всю систему управления выспросите (смеется). Доводятся команды по аппаратуре. Есть специальная аппаратура — автоматизированная система боевого управления АСБУ. По ней и передаются все сигналы. Еще есть телефонный способ. Способов передачи много. Есть целый комплекс, дублирующий команды. Но основной канал — это автоматизированная система передачи команд, потому что очень важен фактор времени.

Источник: МК