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Здоровье / Общество

Вакцина от деменции: испытания начались на людях

20:13 05.01.2020 Фото: Pesels.com
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Исследователи из США отметили, что задача вакцины заключается в ликвидации бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, которые состоят из опасных гиперфосфорилированных тау.

Вакцина от деменции: испытания начались на людях
Вакцину от деменции испытывают на людях

Ученые из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета, США, сообщили о своем намерении начать клинические испытания вакцины от деменции на людях, что связано с успешными результатами использования препарата на подопытных грызунах. Доводы специалистов приведены в научном журнале Alzheimer’s Research & Therapy.
Исследователи отметили, что задача вакцины заключается в ликвидации бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, которые состоят из опасных гиперфосфорилированных тау. Именно они и приводят к ухудшению умственных процессов и нейродегенерации при данной болезни. Ученые подчеркнули, что новый метод направлен на охват всех факторов, связанных с наиболее распространённой формой деменции. В любом случае необходимы дальнейшие развития стратегий двойной вакцинации. Стоит отметить, что речь идет о технологии MultiTEP, благодаря которой и будут проводиться испытания на людях. Ожидается, что все препятствия, связанные с лечением недуга, удастся преодолеть.

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