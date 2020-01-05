Вакцина от деменции: испытания начались на людях

Вакцину от деменции испытывают на людях

Ученые из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета, США, сообщили о своем намерении начать клинические испытания вакцины от деменции на людях, что связано с успешными результатами использования препарата на подопытных грызунах. Доводы специалистов приведены в научном журнале Alzheimer’s Research & Therapy.

Исследователи отметили, что задача вакцины заключается в ликвидации бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, которые состоят из опасных гиперфосфорилированных тау. Именно они и приводят к ухудшению умственных процессов и нейродегенерации при данной болезни. Ученые подчеркнули, что новый метод направлен на охват всех факторов, связанных с наиболее распространённой формой деменции. В любом случае необходимы дальнейшие развития стратегий двойной вакцинации. Стоит отметить, что речь идет о технологии MultiTEP, благодаря которой и будут проводиться испытания на людях. Ожидается, что все препятствия, связанные с лечением недуга, удастся преодолеть.