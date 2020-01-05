Расписание богослужений на Рождество Христово в храмах Бердска

7 января в 16:00 в ДК «Родина» состоится традиционный концерт посвященный Празднику Христова Рождества!

Преображенский собор готовится к празднику 6 января – рождественский сочельник. 7 января – Рождество Христово. Преображенский кафедральный собор (ул. М. Горького, 44) 6 января 16.00. – Всенощное бдение.

0.00 – Божественная литургия. 7 января в 16:00 в ДК «Родина» состоится традиционный концерт посвященный Празднику Христова Рождества!❄🎄

Вход свободный Службы на 7 января — сообщим в ближайшее время. Богоявленский храм (ул. Боровая, 111) Рождественские службы Сретенский храм (улица Кутузова, 17) Рождественские службы

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