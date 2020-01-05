Расписание богослужений на Рождество Христово в храмах Бердска

6 января – рождественский сочельник. 7 января – Рождество Христово.
Преображенский кафедральный собор (ул. М. Горького, 44)
6 января
16.00. – Всенощное бдение.
0.00 – Божественная литургия.
7 января в 16:00 в ДК «Родина» состоится традиционный концерт посвященный Празднику Христова Рождества!❄🎄
Вход свободный
Службы на 7 января — сообщим в ближайшее время.
Богоявленский храм (ул. Боровая, 111)
Сретенский храм (улица Кутузова, 17)
"Первый интересный факт, который обращает на себя внимание — в Библии нет даты рождения Иисуса Христа! Не странно ли? На Земле произошло событие вселенского масштаба, на тысячелетия вперед определившее историю цивилизации, но основополагающий «документ», уделяющий много внимания куда менее существенным обстоятельствам, это фундаментальное событие не регистрирует никак. Единственное разумное объяснение, которое приходит в голову при анализе этого обстоятельства — что в момент написания этой книги (по христианской легенде — «диктовке» её текста Богом) никому в голову не приходило считать Сыном Божьим Иисуса из Назарета.
И действительно, несмотря на все связанные с ним «чудеса» — превращение воды в вино, кормление народа пятью хлебами и двумя рыбами, хождение по воде, многочисленных исцелениях и воскрешениях соотечественников, не говоря уже о его появлении на свет в результате «непорочного зачатия его матери от Святого духа», в которое при его жизни, как следует из истории, мало кто поверил, и собственного «воскрешения из мертвых», современники Иисуса и их потомки на протяжении трех последующих веков и не думали считать его Богом.
В ранг «Бога» он был возведен в результате… голосования на Первом Никейском соборе."