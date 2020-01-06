К каким врачам ходить, чтобы прожить 100 лет?

Посещайте терапевта один раз в полгода, если есть патология, то один раз в 3 месяца. По показаниям сдавайте биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ.

После 55 лет замедляется кровоток. Кровеносные сосуды теряют эластичность и может развиться тромбоз. Контролируйте артериальное давление, два раза в год делайте ЭКГ

От того, насколько тщательно человек следит за здоровьем, зависит продолжительность жизни.

Посещайте терапевта один раз в полгода, если есть патология, то один раз в 3 месяца. По показаниям сдавайте биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ.

Важно!



Объем и частоту обследования определяет врач.

Проверяй зрение

Некоторые глазные заболевания развиваются практически бессимптомно, и человек достаточно длительное время даже не подозревает об их наличии, что в свою очередь приводит к потере зрения. Поэтому для своевременного диагностирования и лечения заболеваний зрительной системы необходимо регулярно проверять остроту зрения.

Острый слух

Слуховые нейроны в среднем ухе отмирают по мере старения человека.

Чем раньше диагностированы проблемы со слухом, тем лучше.

Но бывает, что медикаментозно скорректировать нельзя, самое время обратиться в центр слуха.

От 40 до 50 лет плохо слышат 7%

От 50 до 60 лет — 27%

От 60 до 70 лет — 40%

Старше 70 лет — более 55%

Что может вернуть слух?

• Заушная модель.

• Внутриушной аппарат.

• Внутриканальный.

• Усилители звука.

При климаксе жизнь продолжается

С возрастом возрастает риск развития гинекологической патологии.

Во время климакса происходит активная перестройка гормональной регуляции организма женщины. Яичники теряют свою активность, выработка гормонов эстрогена и прогестерона уменьшается, и под ударом находится в первую очередь молочная железа. Значительно увеличивается шанс развития рака груди.

Для профилактики два раза в год посещайте гинеколога.

Проводите самообследование груди.

Один раз в год делайте маммографию.

Обследуйтесь у кардиолога

Артериальная гипертензия чаще возникает у лиц после 50 лет. Опасность данного заболевания в грозных осложнениях, которые могут привести к смерти или к инвалидности.

С возрастом нагрузка на сердце возрастает.

После 55 лет замедляется кровоток. Кровеносные сосуды теряют эластичность и может развиться тромбоз.

Контролируйте артериальное давление, два раза в год делайте ЭКГ.

Заболевания суставов — бич пожилых

Одна из самых распространенных проблем у людей старше 60 лет — артриты, которые зачастую приводят к инвалидности. Консультируйтесь у травматолога и ревматолога.

Снижается двигательная активность, и здесь без медицинской техники не обойтись.

Ходунки уменьшают нагрузку на позвоночник и добавляют устойчивости.

Бывают стационарные, шагающие на колесах и универсальные.

В зрелом возрасте главное — умеренность!

В рационе пожилого человека обязательно должны быть фрукты и овощи. Морковь, свекла, капуста лучше не белокочанная, а цветная, брокколи. Не забывайте о мясе. Жирная рыба, насыщенная омега-з кислотами, полезна, но есть ее килограммами при повышенном холестерине не стоит.

Внимание на печень!

Пристрастие к тортикам, колбасе ведет к жировой болезни печени.

Зубы в порядке

Если корень зуба сохранился, зубная коронка — недорогой вариант замещения дефектов зубов.

Если корень не сохранился, устанавливают мостовидный протез. Он фиксируется на двух зубах и служит опорой для протеза. Это дешевый вариант. В числе минусов — соседние зубы поддаются сильной обточке.

Имплантация — самый современный метод возмещения зубов.

Имплантант — это искусственный корень, который сохраняет свои свойства долгие годы. Он вживляется в кость челюсти и обеспечивает надежную опору для коронки. Изготовленный из титана, он, помимо прочности, не вызывает аллергических реакций у пациента.

В числе плюсов стоит отметить, что для установки имплантантов не требуется обтачивать соседние зубы, они быстро приживаются и выглядят достойно.

Болезнь Альцгеймера

Это одно из заболеваний головного мозга, которое может закончиться слабоумием. Проявляется в нарушении мышления, памяти.

Согласно научным данным, в головном мозге при болезни Альцгеймера накапливаются в большом количестве вещества, которых в норме немного.

Возраст от 65 лет. С увеличением возраста на каждые пять лет риск развития Альцгеймера увеличивается в два раза.

У женщин болезнь прогрессирует быстрее, чем у мужчин.