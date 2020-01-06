Магический камень: Какие камни подходят знакам Зодиака?

Из астрологии нам давно известно, что некоторые драгоценные и полудрагоценные камни обладают способностью благотворно влиять на человека.

Какое украшение выбрать для новогоднего подарка с учетом знака Зодиака

Отличным подарком на Новый год как мужчине, так и женщине, может стать ювелирное украшение. Сегодня выбор цепочек, подвесок, браслетов, сережек – огромный. Из чистого золота и серебра, с вкраплениями драгоценных и полудрагоценных камней, дорогие и бюджетные, объемные и компактные. Найти подходящий подарок совсем не сложно. Главное знать, что уже есть у человека, и о чем он мечтает.

Знак зодиака и драгоценный камень

Из астрологии нам давно известно, что некоторые драгоценные и полудрагоценные камни обладают способностью благотворно влиять на человека. Но для этого нужно сделать верный выбор, учитывая дату рождения и характер одариваемого. Какие же камни подходят каждому из 12 знаков зодиака?

Овен. Главный камень для Овнов – рубин. Мужественным, пылким и отважным людям рекомендуется носить агат, гематит, змеевик, лазурит. Великодушным и благородным, умеющим преодолевать препятствия –жемчуг, коралл, кошачий глаз. Для страстных и импульсивных счастливыми камнями станут алмаз, гранат, циркон.

Телец. Основной камень – сапфир. Для людей умственного труда подойдут также агат, амазонит, аметист. Для мечтательных Тельцов – бирюза, коралл, опал. Необщительным и любителям одиночества – аквамарин, изумруд, сапфир.

Близнецы. Топаз считается камнем, подходящим этому знаку зодиака. Украшения из камней агата, горного хрусталя, кварца станут идеальным подарком для интеллигентных и талантливых Близнецов. Натурам темпераментным больше подойдут кошачий глаз, оникс и опал, а для общительных и активных – топаз, берилл, турмалин.

Рак. Раки предпочитают носить изумрудные украшения. Для добрых и чувствительных представителей этого знака зодиака также рекомендуются авантюрин, агат, бычий глаз, змеевик, лунный камень. Для легкомысленных и любопытных – бирюза, жемчуг, кошачий глаз, опал, мечтательных – рубин, турмалин, берилл.

Лев. Основной камень – алмаз. Лунный камень, авантюрин, нефрит, тигровый глаз могут приобретать люди сильные, предприимчивые, не любящие одиночество. Жадеит, кошачий глаз, опал, янтарь хорошо сочетаются с рассудительными, придирчивыми и педантичными характерами. А вот для властных людей счастливыми камнями могут стать александрит, гранат, рубин, сапфир, изумруд.

Дева. Главный камень для Дев – яшма. Склонным к спокойствию, гармонии и умиротворению людям стоит обратить внимание на агат, лазурит, малахит, горный хрусталь. Застенчивым и скрытным – на жемчуг, жадеит, оникс, халцедон. Находчивым и порой ленивым – на алмаз, гранат, топаз, сапфир.

Весы. Аквамарин – камень для Весов. Доброжелательные и мечтательные представители этого знака прекрасно будут себя чувствовать, предпочитая украшения с агатом, кварцем, лазуритом, сердоликом, лунным камнем. Счастливые камни для порядочных и нечестолюбивых Весов – берилл, опал, турмалин. Для любителей вкусно поесть – алмаз, рубин, циркон.

Скорпион. Черный опал – главный камень. Для неуверенных в молодости Скорпионов подходят авантюрин, змеевик, малахит, соколиный и тигровый глаз. Сильным и страстным натурам стоит предпочесть аметист, бирюзу, коралл, сардоникс. А людям эмоциональным и влюбчивым – александрит, берилл, гранат, топаз.

Стрелец. Основной камень для представителей этого знака зодиака – гранат. Отважным и независимым, любящим спорт Стрельцам нужны такие камни, как агат, лазурит, сапфирин. Путешественникам, мечтателям и фантазерам – бирюза, оникс, опал, халцедон. Натурам настойчивым, имеющим пристрастия к еде – гранат, рубин, сапфир, циркон.

Козерог. Полосатый топаз – камень Козерогов. Счастливые камни для спокойных и расчетливых людей – аметист, лунный камень, нефрит, кварц, яшма-кровавик. Для домашних Козерогов – бирюза, гагат, опал. Работоспособным и энергичным натурам подойдут александрит, гранат, опал, рубин, черная звезда.

Водолей. Главный камень — бирюза. Застенчивым и меланхоличным представителям этого знака рекомендуется носить аметист, жемчуг, нефрит, яшму. Умным и немного тщеславным — аметрин, оникс, сардоникс, янтарь. Скромным, чувствительным и искренним — аквамарин, александрит, гранат, сапфир.

Рыбы. Для Рыб главный камень — аметист. Капризным натурам больше подходят нефрит, тигровый глаз, яшма-кровавик. Людям, любящим славу и торжества, – жемчуг, коралл, опал. Счастливые камни для общительных и любящих развлечение рыб – аквамарин, александрит, алмаз, сапфир.

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