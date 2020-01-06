Вооружиться совком и мешком для фекалий посоветовал владельцам собак при их выгуле мэр Бердска

Место для выгула собак- редкость в Бердске

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, когда будут построены площадки для выгула собак в Бердске.

— Следующий вопрос, адресованный мне, мягко сказать, ввел в заблуждение. Это о том, что отходами жизнедеятельности собак завален весь Микрорайон, спрашивают, когда будут построены площадки для выгула собак. Хочу спросить: зачем? Чтобы хозяева выводили своих питомцев в общественный собачий туалет, а убирать его кто будет? Можно, конечно, строить площадки для выгула собак, а лучше любителям четвероногих обратиться к опыту цивилизованных городов, убирать за своим питомцем, тем более, что сегодня эта практика уже широко применяется, в том числе и в нашем городе. Диспенсеры для сбора отходов на прогулке можно приобрести в любой специализированной торговой точке или банально использовать подручные средства мешок и совок. Требовать культуру поведения от животного невозможно, а вот человек обязан соблюдать культуру и нормы поведения в обществе, — уверен Евгений Анатольевич.