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Иран вышел из ядерной сделки

10:16 06.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Теперь иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области.

Иран вышел из ядерной сделки
Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг

Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе, пишет Интерфакс.
«Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы», — говорится в распространенном заявлении правительства страны.
Отмечается, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантировано.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана в воскресенье вечером определится с пятым шагом отступления от обязательств по СВПД.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с «пятеркой» подписантов СВПД, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
СВПД был подписан ИРИ и «шестеркой» в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

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От редакции

А ведь столько лет добивались от Ирана входа в эту сделку.

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