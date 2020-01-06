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Видео входившего с арсеналом оружия в дом творчества в Ростове-на-Дону мужчины выложено в сеть

15:11 06.01.2020 Фото: news-kmv.ru
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По предварительной информации, пройти в здание мужчина хотел, потому что там на праздничном мероприятии находилась его семья. В сумке у него были ножи и оружие.

Видео входившего с арсеналом оружия в дом творчества в Ростове на Дону мужчины выложено в сеть
Неизвестный пытался пройти в здание с сумкой, где были оружие и ножи

5 января вооруженный  мужчину  пытался пройти мимо охраны в областной Дом народного творчества.

Там в этот момент находились десятки детей на занятиях. Инцидент произошёл утром, – мужчина представился охране сотрудником ФСБ, после чего попытался пройти внутрь. При себе у него была небольшая сумка, которую его попросили пропустить через интраскоп. При сканировании сотрудники охраны увидели, что в барсетке лежит нож и некое устройство, по форме похожее на самодельный пистолет.

Когда охрана обратила внимание мужчины на содержимое его сумки, он быстро развернулся и скрылся.

6 января полиция задержала мужчину, который в воскресенье пытался пронести подозрительные предметы в дом творчества в Ростове-на-Дону.

В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны», — сказали в пресс-службе ТАСС.

По предварительной информации, пройти в здание мужчина хотел, потому что там на праздничном мероприятии находилась его семья.

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