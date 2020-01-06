За секс на пляже оштрафовали на 10 000 бат пьяную парочку русских туристов на пляже в Паттайе

Туристическая полиция сообщила, что они арестовали 26-летнего Романа Григоренко и его 19-летнюю партнершу Дарию Виноградову. Прогуливаясь по пляжу, они никого не видели в непосредственной близости и начали заниматься сексом, сказали они.

Роман Григоренко, 26 лет, и его партнер Дарья Виноградова, 19 лет, приносят свои извинения за секс на пляже Паттайи в полицейском участке Паттайи в городе Паттайя в субботу вечером. (Фото полиции)

Русская пара была арестована и оштрафована за секс на пляже Паттайи среди бела дня в субботу, 4 января, пишет Bangkokpost.

Туристическая полиция сообщила, что они арестовали 26-летнего Романа Григоренко и его 19-летнюю партнершу Дарию Виноградову на пляже около 15:30 в субботу после того, как их видели, как они занимались сексом.

Они были доставлены в полицейский участок Паттайи и обвинен в проведении неудобный и порнографический акт в общественных местах. Они были оштрафованы на 5000 бат каждый — наивысший возможный штраф за нарушение.



Туристическая полиция заявила, что оба туриста были пьяны. Прогуливаясь по пляжу, они никого не видели в непосредственной близости и начали заниматься сексом, сказали они.