За секс на пляже оштрафовали на 10 000 бат пьяную парочку русских туристов на пляже в Паттайе

Туристическая полиция сообщила, что они арестовали 26-летнего Романа Григоренко и его 19-летнюю партнершу Дарию Виноградову. Прогуливаясь по пляжу, они никого не видели в непосредственной близости и начали заниматься сексом, сказали они.
Русская пара была арестована и оштрафована за секс на пляже Паттайи среди бела дня в субботу, 4 января, пишет Bangkokpost.
Туристическая полиция сообщила, что они арестовали 26-летнего Романа Григоренко и его 19-летнюю партнершу Дарию Виноградову на пляже около 15:30 в субботу после того, как их видели, как они занимались сексом.
Они были доставлены в полицейский участок Паттайи и обвинен в проведении неудобный и порнографический акт в общественных местах. Они были оштрафованы на 5000 бат каждый — наивысший возможный штраф за нарушение.
Туристическая полиция заявила, что оба туриста были пьяны. Прогуливаясь по пляжу, они никого не видели в непосредственной близости и начали заниматься сексом, сказали они.