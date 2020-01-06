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Из-за нищеты вырастут цены на хлеб, яйцо и картошку в 2020 году в России

15:30 06.01.2020 Фото: pixabay
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Кроме снижения доходов населения, которые приведут к удорожанию самых необходимых продуктов. По словам аграриев, в России идет бесконечная гонка за урожаем, которая негативно сказывается на качестве продуктов.

Из за нищеты вырастут цены на хлеб, яйцо и картошку в 2020 году в России
Рост цен ограничен низким платежеспособным спросом на продукты. Спрос смещается в сторону менее дорогих продуктов

Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году. По словам экономистов, из-за снижающейся платежеспособности населения постоянно растет спрос на базовые продукты (овощи, хлебобулочные изделия, яйцо и другие продукты сельского хозяйства), а это приводит к их удорожанию.

Цены могут вырасти на продукты «первого» класса, которые пользуются спросом — например, на овощи открытого грунта (картофель, свекла, морковь, лук — прим. ред.). «Рост цен ограничен низким платежеспособным спросом на продукты. Спрос смещается в сторону менее дорогих продуктов. Однако именно у них есть возможность расти в цене. Все это очень подвижно: рост доходов жителей нашей страны может поменять ситуацию очень быстро. Если будет серьезный экспорт свинины, значительный рост доходов населения и по-прежнему сильно ограниченный импорт свинины — цены на свинину также вырастут. Если отменят эмбарго — то снизятся», — рассказала в беседе с «URA.RU» директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.

Кроме снижения доходов населения, эксперты видят и другие причины, которые приведут к удорожанию самых необходимых продуктов. По словам аграриев, в России идет бесконечная гонка за урожаем, которая негативно сказывается на качестве продуктов. Например, после увеличения посевов пшеницы фермеры вынуждены закупать вещества, которые улучшают ее качество, что влияет на цену хлеба.

«У нас четвертый класс зерна, который являлся кормовым, объявили хлебным. Для него закупают дорогой улучшатель, чтобы повышать качество изначально плохой пшеницы. Во многих регионах отсутствуют селекционные центры, из-за чего приходится завозить пшеницу из южных областей. Это приводит к постоянному подорожанию хлеба, и поэтому булка в магазине стоит 50-60 рублей, а могла бы восемь-десять рублей», — поделился с «URA.RU» главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.

Ранее сообщалось, что рост цен на ряд продуктов в России ожидался еще до наступления 2020 года. Тогда среди причин были сезонное подорожание некоторых продуктов, а также запуск электронной ветеринарной сертификации молочных продуктов.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 06 января 2020 16:12
конечно, надо срочно поднимать цены, на то, что еще могут себе купить люди, нищие люди, чтоб...быстрее
Поросёнок Пётр, 06 января 2020 17:00
Цены нужно повышать вообще на всё!!! От ЖКХ, до самых элементарных продуктов, а иначе, как мы сможем отомстить проклятой Америке за убийство нашего друга-террориста Касема Сулеймани>:o

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