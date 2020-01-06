Дочь убитого Касема Сулеймани предрекла «темные дни» для США и Израиля

Зейнаб Сулеймани выступая на траурной церемонии заявила, что президенту США Дональду Трампу не стоит думать, что на смерть ее отца не последует ответной реакции. «Безумный Трамп, не думай, что смерть отца означает, что все кончено», — заявила она.

Как утверждает Пентагон, Сулеймани «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона»

Дочь убитого командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани Зейнаб Сулеймани выступая на траурной церемонии заявила, что президенту США Дональду Трампу не стоит думать, что на смерть ее отца не последует ответной реакции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

«Безумный Трамп, не думай, что смерть отца означает, что все кончено», — передает слова дочери Сулеймани агентство.

Она добавила, что после смерти Сулеймани для США и Израиля наступил «темный день».

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Источник: ТАСС