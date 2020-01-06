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Влетела в бетонный столб головой женщина на тюбинге в парке Омска. Умерла в больнице

15:45 06.01.2020 Фото: СК по Омской области
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В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины.

Влетела в бетонный столб головой женщина на тюбинге в парке Омска. Умерла в больнице
Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и сегодня в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в г. Омске, сообщает СК РФ по Омской области. 

По предварительным данным, 5 января женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха в г. Омске. Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и сегодня в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы. В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем гражданам:

— катаясь с горок, не пренебрегайте правилами личной безопасности;

— выбирайте специальные оборудованные места для катания;

— избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием;

— склон для катания на надувных санях (тюбингах) должен быть пологим, снежным без трамплинов и препятствий в виде деревьев, сооружений и т.п. Так как, стремительно развивая скорость, тюбинг становится неуправляемым, а покинуть его во избежание столкновений становится практически невозможно;

— катаясь с детьми, помните, что один взрослый должен помочь ребенку подняться на горку, принять правильное положение тела, а второй – встретить и подстраховать на спуске;

— при получении травмы незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

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