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Меньше почти на 30% стали брать ипотеку в Новосибирской области в 2019 году

16:04 06.01.2020 Фото: Pixabay
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За неполный период 2019 года было выдано 38 тыс. ипотечных кредитов на сумму 81,3 млрд руб., что на 27% меньше 2018 года, когда было получено 52 тыс. жилищных кредитов на сумму более 100 млрд руб.

Меньше почти на 30% стали брать ипотеку в Новосибирской области в 2019 году
Спрос на ипотечные кредиты сохранится стабильным и в следующем году

По данным Объединенного кредитного бюро, в Новосибирской области за неполный период 2019 года было выдано 38 тыс. ипотечных кредитов на сумму 81,3 млрд руб., что на 27% меньше 2018 года. В прошлом году гражданами было получено 52 тыс. жилищных кредитов на сумму более 100 млрд руб.

Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отметил, что в 2019 году нет того «перегрева», который был в прошлом году. «Спрос на ипотечные кредиты сохранится стабильным и в следующем году: во многом благодаря устойчивой тенденции к дальнейшему снижению среднего уровня ставок до 6,5-7% годовых в течение 2020 года», — считает эксперт.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко сообщил, что снижение количества сделок в первом полугодии 2019 года было обусловлено ростом ставок по ипотеке, которое произошло вслед за поднятием ключевой ставки. Отложенный во времени эффект от повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года проявился в начале этого года. «Вплоть до апреля ставки увеличивались и охладили спрос на ипотеку, с мая траектория изменилась, — отметил Коленко.

Коленко отметил, что рост спроса на ипотеку в ближайшие полгода ожидают 17% опрошенных нами банков, его сохранения ждут 75% банков, работающих в Новосибирской области.

Источник: РБК

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