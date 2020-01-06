15-летние подружки сбежали из детдома. Бегали 4 дня

Полиция нашла двух девочек, сбежавших из детдома в Саратовской области

Полиция в Саратове разыскала двух 15-летних девочек, которые сбежали четыре дня назад из детского дома в городе Балаково, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

«Вчера вечером в Заводском районе Саратова девочки найдены. Сейчас они находятся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Саратовской области до приезда законных представителей. Где находились все это время, пока не поясняют. Проводится проверка», — сказала собеседница агентства.

Две 15-летние девочки 2 января самовольно покинули учреждение, после чего был начат их розыск. Прежде эти воспитанницы самовольно не покидали детдом. В самом учреждении отмечали, что, предположительно, девочки находятся в Саратове.