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Завели уголовное дело за поджог Honda Accord обманутого дольщика из Бердска

16:31 06.01.2020, Алена Романцова Фото: Алексея
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Ведется розыск очевидцев. Владелец машины Алексей не связывает поджог со своим участием в долевом строительстве. Но и другие предположительные мотивы не называет.

Завели уголовное дело за поджог Honda Accord обманутого дольщика из Бердска
В Бердске подожгли машину

Завели уголовное дело по факту поджога Honda Accord в Бердске. Напомним, сегодня ночью, 6 января, у дома №1а ул. Боровая в автомобиле выгорели сидения, двигатель и панель. Владелец машины Алексей рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на место выезжали полицейские, обнаружены следы поджога. Он рассказал, что является обманутым дольщиком дома №57/1 Бердска, но мотивы поджигателей ему не известны.

— Это поджог. Я ищу очевидцев. Есть ли связь с тем, что я обманутый дольщик, не знаю, — сказал Алексей 6 января.

«Если кто владеет какой-либо информацией, слышал или видел сообщите, пожалуйста, мне по тел. 8-983-133-03-25, Алексей. Денег никому не должен, кредиты никогда не брал, на дороге уважительно отношусь к людям. Мотивы мне не понятны», — пишет в соцсети Алексей.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что сообщение о возгорании автомобиля Honda в полицию поступило в 4.15 утра сегодня, 6 января.

— Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося, — сказала дежурный офицер «Курьер. Сред. Бердск».

Читайте подробности в ближайшее время.

Завели уголовное дело за поджог Honda Accord обманутого дольщика из Бердска
Завели уголовное дело за поджог Honda Accord обманутого дольщика из Бердска
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