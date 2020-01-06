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Общество / Стиль жизни

Смертельно опасный чай: какой водой нужно заливать чай?

16:16 06.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Обычно есть рекомендация: «Залейте кипящей водой». Если вы не придерживаетесь этого, вы можете даже заболеть от чая.

Смертельно опасный чай: какой водой нужно заливать чай?
Кстати, воды из диспенсеров горячей воды с температурой от 80 до 85 градусов недостаточно, чтобы убить микробы

Помимо кофе, чай является одним из самых популярных горячих напитков в Германии. По данным Немецкой чайной ассоциации, каждый немец выпил в среднем 27,5 литров в 2017 году. Тем не менее, во время подготовки часто возникает критическая ошибка, которая может даже вызвать у вас заболевание, пишет www.focus.de.

Каждый немец пьет около 27 литров чая в год. Немецкая чайная ассоциация сообщает. Чтобы удовольствие не становилось опасным для здоровья, ни в коем случае не следует пренебрегать небольшой пометкой на упаковке. Обычно есть рекомендация: «Залейте кипящей водой». Если вы не придерживаетесь этого, вы можете даже заболеть от чая.

Потому что чай — это натуральный продукт, в котором можно найти бактерии, дрожжи или плесень. В худшем случае он также содержит патогены, такие как сальмонелла. Кипящая вода убивает нежелательные микробы.

Федеральный институт оценки рисков , BfR кратко объясняет: «только с адекватной температурой и длительностью гарантирует , что существующее в редких случаях, микробы погибают в травяных смесях точно.»

BfR рекомендует, чтобы травяные и фруктовые чаи, в частности, оставлялись на крутой минимум на пять минут. Настаиваемые чаи также не должны стоять несколько часов. Потому что в то время как большинство микробов погибает от пивоварения, споры выживают и могут прорасти в теплой воде.

Кстати, воды из диспенсеров горячей воды с температурой от 80 до 85 градусов недостаточно, чтобы убить микробы.

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