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Памятник Степану Бандере установят на границе Украины с Россией

16:32 06.01.2020 Фото: © EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
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«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник на Украине Бандере, еще и под московским рубежом!» — сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Памятник Степану Бандере установят на границе Украины с Россией
На Украине хотят установить памятник Бандере недалеко от границы с Россией

Памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере хотят установить в городе Конотопе Сумской области Украины. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в воскресенье в Facebook.

«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере! Это будет самый восточный памятник на Украине Бандере, еще и под московским рубежом!» — отметил он.

От Конотопа до границы с Россией по прямой около 70 км.

Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России) — множество преступлений. Бандеровцы убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.

Тем не менее, день рождения Бандеры был включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов.

1 января 2020 года сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Это мероприятие вызвало резко негативную реакцию посольств Израиля и Польши на Украине, кроме того, МИД РФ призвал Киев отказаться от глумления над историей и прекратить оправдание преступлений, совершенных нацистами и их пособниками.

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