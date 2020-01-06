Спартакиада «Семейные игры-2020» началась в Бердске

принять участие можно как в одном из видов, так и в нескольких, в общий зачет Спартакиады идут 8 из 12 видов

5 января, в Доме спорта «Авангард» МБУ «Спортоград» запустил новый проект, дав старт городской Спартакиаде «Семейные игры — 2020» среди семейных команд города Бердска, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Этот проект появился неслучайно, одно из приоритетных направлений деятельности МБУ «Спортоград» привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, а также знакомство бердчан с объектами спорта, именно на это направлена данная Спартакиада.

«Семейные игры — 2020» включают в себя 12 видов: «зимние весёлые старты», плавание (эстафета), лыжные гонки, школа мяча, велокросс, «летние весёлые старты», туриада (турслёт), легкоатлетический кросс, дартс, фестиваль ГТО, «Триада» (дартс, полоса препятствия, кольцебросс), «спортивный квест», которые пройдут на различных спортивных объектах города Бердска 1 раз в месяц.



Стоит отметить, что принять участие можно как в одном из видов, так и в нескольких, в общий зачет Спартакиады идут 8 из 12 видов .Помимо этого к участию в соревнованиях «Семейные игры — 2020» допускаются семейные команды:— состоящие из 3-х человек: папа, мама, ребёнок 7-9 лет (независимо от пола) — группа А;— состоящие из 2-х человек: мама, ребёнок 7-9 лет (независимо от пола) — группа В;— состоящие из 2-х человек: папа, ребёнок 7-9 лет (независимо от пола) — группа С.Всё это делает Спартакиаду очень доступной и интересной для горожан.Итак первые семьи приняли участие в первом этапе «Семейных игр — 2020» — «зимние весёлые старты» в большом спортивном зале ДС «Авангард». Четыре команды состязались в быстроте, ловкости и меткости. Приятно было смотреть, как семьи переживали, поддерживая друг друга, родители детей, дети родителей.В результате соревнований места первого этапа городской Спартакиады «Семейные игры — 2020» среди семейных команд города Бердска распределились следующим образом:группа А:1 место — семья Кучериных,группа В:1 место — семья Бабушкиных,2 место — семья Ушаковых,3 место — семья Исаковых.Победители каждой группы награждены кубками, медалями и грамотами, призеры медалями и грамотами, все участники получили сладкие призы и подарочные сертификаты от партнера семейной Спартакиады.Первый шаг сделан, а уже в феврале состоится следующий этап, дисциплина плавание (эстафета — ребёнок – 25м, мама – 25 м., папа – 50 м.). Ждем все семьи.

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