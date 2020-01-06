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Очень серьезными санкциями грозит Трамп Ираку

17:00 06.01.2020 Фото: pexels.com
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Если тот предпримет в отношении США враждебные действия. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, «каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью».

Очень серьезными санкциями грозит Трамп Ираку
Он добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу

Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия, пишет РИА Новости.
«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень серьезные санкции», — сказал Трамп журналистам.

Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, «каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью».

Он добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
«Там у нас находится очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее», — добавил Трамп.
Кроме того, президент США вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
«Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает», — сказал Трамп.

«Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими», — добавил он.

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