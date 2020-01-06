Очень серьезными санкциями грозит Трамп Ираку

Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия, пишет РИА Новости.
«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень серьезные санкции», — сказал Трамп журналистам.
Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, «каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью».
«Там у нас находится очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее», — добавил Трамп.
Кроме того, президент США вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
«Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает», — сказал Трамп.
«Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими», — добавил он.