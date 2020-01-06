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Как узнать хорошего священника?

17:13 06.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Церковь сегодня беспокоит, что получающий обширные познания в области богословия, истории, литургики, гомилетики, филологии семинарист, «душепопечению» особенно не научается.

Как узнать хорошего священника?
Разговор со священником — глубокий и запоминающийся — остается в жизни и памяти даже неверующего человека минимум, как контрапункт, а для многих и как кульминация жизненного сюжета
Сюжет: Православные обряды
Как узнать хорошего священника?

Как узнать хорошего священника?В 2020 году на Рождество Христово нельзя гадать, работать, шить и убиратьсяЕщё 16 новостей

Если ты пришел в храм в предрождественские дни, и тебе понравилась проповедь или манера держать себя какого-то священника, наверное стоит подойти к нему.

Разговор со священником — глубокий и запоминающийся — остается в жизни и памяти даже неверующего человека минимум, как контрапункт, а для многих и как кульминация жизненного сюжета.

Священники — это люди, призванные служить Богу и заботиться о людских душах. Вряд ли мы небрежны к своей душе, а если небрежны, то, конечно, мечтаем встретить человека, способного стряхнуть с нас это небрежение

— Пастырское душепопечение наряду с совершением богослужений является едва ли не самым заметным делом священника в глазах людей, — сказал патриарх Кирилл, выступая на епархиальном собрании г. Москвы.

Для огромного количества людей первым шагом в знакомстве с церковью по сей день является разговор с батюшкой, обращение к нему за советом, за разрешением недоумений, уверен Предстоятель Русской церкви.

При этом попечение священника о душе человека требует предусмотрительности, осторожности и деликатности.

И церковь сегодня беспокоит, что получающий обширные познания в области богословия, истории, литургики, гомилетики, филологии семинарист, «душепопечению» особенно не научается.

И ему остается «в деликатнейшей области пастырского душепопечения» следовать тому доброму, что он увидел у наставников или старших собратьев, но ничто не страхует его от воспроизведения их ошибок, или собственных действий по принципу «как придется».

Первая и самая очевидная из возможных ошибок в пастырском руководстве, — подсказывает патриарх и священникам и прихожанам, — это неумение дорожить людьми. Тем более когда в условиях густонаселенного мегаполиса место ушедших немедленно занимают новые.

По его мнению, каждый человек, оставивший церковную жизнь, особенно если это происходит в результате пастырской ошибки — это трагедия!

— Наше нерадение или небрежность не должны стать преградой к воцерковлению приходящих в храм. Обязанность дорожить людьми требует от пастыря осторожности, трезвой и целомудренной боязни навредить неправильным словом или действием.

При этом, подчеркивает патриарх, эта обязанность вовсе не предполагает навязчивости. «Предлагать себя и даже кого-то иного в наставники и руководители — крайняя, недопустимая степень самонадеянности», — считает патриарх.

Он также предостерегает пастырей «по любому поводу проливать целые потоки слов и наставлений, наслаждаясь собственным красноречием».

Многословие редко бывает плодотворным, предупреждает он. «Что-то нынче священники во время исповеди много разговаривают, нас так не учили», — сказал как-то один опытный пастырь из русского Зарубежья, начавший свое служение полвека назад и унаследовавший в своем опыте пастырскую школу дореволюционного времени».

Пастырское внимание — это в первую очередь способность слушать и понимать человека. А утрата этой способности сегодня, по мнению патриарха, примета времени.

Удрученные этим малым пониманием на улице и на работе, мы надеемся обрести его в разговоре со священником. И если это так, то такой разговор умиротворяет, успокаивает, вдохновляет, утешает.

Мой покойный духовник говорил, что человек должен после разговора со священником быть утешенным.

Источник: РГ

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От редакции

У вас есть духовник?

Поросёнок Пётр, 06 января 2020 17:36
Чем больше заграничной недвижимости, тем духовнее и скрепнее
В РПЦ назвали личным делом главы отдела внешних церковных связей вопрос о его элитной недвижимости в Испании. Накануне «Новая газета» сообщила, что митрополит Волоколамский Иларион владеет пентхаусом в Аликанте, стоимостью около 1 млн евро. По данным газеты, недвижимость ему подарил испанский бизнесмен российского происхождения Михаил Боцко. Это подарок во имя Господа, как и Лексусы и бронированные Мерседесы, ибо как говаривал Иисус Христос в своей нагорной проповеди, истину говорю вам, чем больше у вас Лексусов, Мерседесов и элитной недвижимости, там ближе вы к Богу
Бердчанин, 06 января 2020 18:02
Как узнать хорошего священника? Спроси, сколько у него имущества: движимого и недвижимого? Сразу станет ясно (если он не соврет), господу он служит али золотому тельцу! С ними, лицемерами, все же ясно.
Аноним, 06 января 2020 18:11
Петр, вы не пробовали обратиться к специалистам? Дело в том, что у человека живущего во грехе всю жизнь начинает меняться психика, его душа необратимо повреждается. Чужие успехи, материальное благополучие, которые он рисует себе в голове, приобретают навязчивую параноидальную форму. Я вам серьезно говорю, зависть это форма психического заболевания.
Поросёнок Пётр, 06 января 2020 18:38
Дорогой аноним, завистью я не страдаю, от слова совсем, а вот цинизм и лицемерие не переношу.
Аноним, 06 января 2020 19:27
Хотите, я скажу вам признаки человека, находящегося в духовной прелести? Кстати, узнайте в интернете что это такое. ВИдение себя праведным и выискивание в других то, что в нем самом. Существует такой духовный закон, по которому человек, страдающим каким-либо определенным грехом постоянно выискивает его в других. Мало того, он всегда подчеркивает, что этого у него нет. Подоплекой этому служит гордыня и желание оправдать себя в своих глазах, я-де не такой как они. Епископ Феофан Говоров очень хорошо подметил на эту тему "Сам дрянь дрянью, а все твердит "Я не такой как прочие человеки". Элементарная психология, дорогой Петр, ваша душа глубоко повреждена завистью, сребролюбием и лицемерием, поэтому вы выискиваете это в других.
Аноним, 06 января 2020 20:11
Епископ Феофан...
А зачем мне мнение ваших братков?
У нас один Бог , а остальные паразитируют на вере в него.
Аноним, 06 января 2020 20:07
Священники и слуги господа на нашей грешной и пьяными на геликах людей к своему наставнику отправляют. И нет нет да и согрешат. Причём с мальчишками малолетними. Для меня эта каста утратила доверие. Хотя нахожусь в гармонии

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