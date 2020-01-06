Как узнать хорошего священника?

Если ты пришел в храм в предрождественские дни, и тебе понравилась проповедь или манера держать себя какого-то священника, наверное стоит подойти к нему.
Разговор со священником — глубокий и запоминающийся — остается в жизни и памяти даже неверующего человека минимум, как контрапункт, а для многих и как кульминация жизненного сюжета.
Священники — это люди, призванные служить Богу и заботиться о людских душах. Вряд ли мы небрежны к своей душе, а если небрежны, то, конечно, мечтаем встретить человека, способного стряхнуть с нас это небрежение
— Пастырское душепопечение наряду с совершением богослужений является едва ли не самым заметным делом священника в глазах людей, — сказал патриарх Кирилл, выступая на епархиальном собрании г. Москвы.
Для огромного количества людей первым шагом в знакомстве с церковью по сей день является разговор с батюшкой, обращение к нему за советом, за разрешением недоумений, уверен Предстоятель Русской церкви.
При этом попечение священника о душе человека требует предусмотрительности, осторожности и деликатности.
И церковь сегодня беспокоит, что получающий обширные познания в области богословия, истории, литургики, гомилетики, филологии семинарист, «душепопечению» особенно не научается.
И ему остается «в деликатнейшей области пастырского душепопечения» следовать тому доброму, что он увидел у наставников или старших собратьев, но ничто не страхует его от воспроизведения их ошибок, или собственных действий по принципу «как придется».
Первая и самая очевидная из возможных ошибок в пастырском руководстве, — подсказывает патриарх и священникам и прихожанам, — это неумение дорожить людьми. Тем более когда в условиях густонаселенного мегаполиса место ушедших немедленно занимают новые.
По его мнению, каждый человек, оставивший церковную жизнь, особенно если это происходит в результате пастырской ошибки — это трагедия!
— Наше нерадение или небрежность не должны стать преградой к воцерковлению приходящих в храм. Обязанность дорожить людьми требует от пастыря осторожности, трезвой и целомудренной боязни навредить неправильным словом или действием.
При этом, подчеркивает патриарх, эта обязанность вовсе не предполагает навязчивости. «Предлагать себя и даже кого-то иного в наставники и руководители — крайняя, недопустимая степень самонадеянности», — считает патриарх.
Он также предостерегает пастырей «по любому поводу проливать целые потоки слов и наставлений, наслаждаясь собственным красноречием».
Многословие редко бывает плодотворным, предупреждает он. «Что-то нынче священники во время исповеди много разговаривают, нас так не учили», — сказал как-то один опытный пастырь из русского Зарубежья, начавший свое служение полвека назад и унаследовавший в своем опыте пастырскую школу дореволюционного времени».
Пастырское внимание — это в первую очередь способность слушать и понимать человека. А утрата этой способности сегодня, по мнению патриарха, примета времени.
Удрученные этим малым пониманием на улице и на работе, мы надеемся обрести его в разговоре со священником. И если это так, то такой разговор умиротворяет, успокаивает, вдохновляет, утешает.
Мой покойный духовник говорил, что человек должен после разговора со священником быть утешенным.
Источник: РГ
В РПЦ назвали личным делом главы отдела внешних церковных связей вопрос о его элитной недвижимости в Испании. Накануне «Новая газета» сообщила, что митрополит Волоколамский Иларион владеет пентхаусом в Аликанте, стоимостью около 1 млн евро. По данным газеты, недвижимость ему подарил испанский бизнесмен российского происхождения Михаил Боцко. Это подарок во имя Господа, как и Лексусы и бронированные Мерседесы, ибо как говаривал Иисус Христос в своей нагорной проповеди, истину говорю вам, чем больше у вас Лексусов, Мерседесов и элитной недвижимости, там ближе вы к Богу
А зачем мне мнение ваших братков?
У нас один Бог , а остальные паразитируют на вере в него.