Отец Владимир поздравил жителей Бердска: Бог стал человеком, чтобы люди стали подобными Богу

6 января в Бердске отмечают Рождественский сочельник

Русская православная церковь отмечает 6 января Рождественский сочельник — канун Рождества Христова, в храмах Бердска проходят Божественные литургии.

На Рождественский сочельник выпадает последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября и длится, как и Великий пост, 40 дней.

Десятки горожан пришли в Преображенский кафедральный собор. Они зажигали свечи и поздравляли друг друга. На территории храма появился вертеп — маленькая пещера с символичным хлевом, в котором, по преданию, родился Иисус Христос.



Бердчанка Вера пришла в храм, чтобы вспомнить, как в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился Сын Божий. Праздник горожанка отмечает в кругу родных, будут готовить утку. В храме — особая атмосфера не только от особого убранства, но и того, что каждый пришел сюда сегодня с самыми добрыми помыслами.Перед всенощным бдением отец Владимир (Василий Бирюков) поздравил горожан с рождественским сочельником.— Бог стал человеком, чтобы люди стали подобными Богу, — произнес священник. -На ночном богослужении горожане будут подобно пастухам, которые пасли стадо, им ангел возвестил, что в городе Вифлееме родился Спаситель мира. Они пришли поклониться и нашли в яслях лежащего младенца. Мудрецы пришли и принесли дары. Земля принесла пещеру, где нашел приют родившийся младенец.— Что же мы принесем? Мы можем принести Господу наше сердце, нашу любовь, наше духовное богатство. Мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание, теплые слова, внимание, благодарность, заботу о наших ближних. Чтобы мы, глядя на младенца, стремились к смирению, кротости, чтобы украшались этими добродетелями и принесли в дар Господу жизнь, во время которой мы будем идти к Царствию Небесному. Для того и пришел Спаситель, чтобы спасти людей от вечной смерти и дать возможность, пройдя путь земной жизни, обрести упокоение в небесных обителях — Царстве небесном. Все мы имеем возможность получить от Господа благословение, мир и благодать и войти в Царствие небесное, чего я всем искренне желаю. Господь да будет с вами! — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» священник.Во всех храмах Бердска в полночь пройдет ночное богослужение, а те кто не смогут прийти, могут посетить Божественную литургию 7 января в 9.00. В этот же день, в 16.00 пройдет городское праздничное мероприятие «Рождество Христово» во ДК «Родина».

Автор видео Елена Белоусова



Автор видео Елена Белоусова

