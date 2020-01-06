Отец Владимир поздравил жителей Бердска: Бог стал человеком, чтобы люди стали подобными Богу

Русская православная церковь отмечает 6 января Рождественский сочельник — канун Рождества Христова, в храмах Бердска проходят Божественные литургии.
На Рождественский сочельник выпадает последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября и длится, как и Великий пост, 40 дней.
Десятки горожан пришли в Преображенский кафедральный собор. Они зажигали свечи и поздравляли друг друга. На территории храма появился вертеп — маленькая пещера с символичным хлевом, в котором, по преданию, родился Иисус Христос.
Перед всенощным бдением отец Владимир (Василий Бирюков) поздравил горожан с рождественским сочельником.
— Бог стал человеком, чтобы люди стали подобными Богу, — произнес священник. -На ночном богослужении горожане будут подобно пастухам, которые пасли стадо, им ангел возвестил, что в городе Вифлееме родился Спаситель мира. Они пришли поклониться и нашли в яслях лежащего младенца. Мудрецы пришли и принесли дары. Земля принесла пещеру, где нашел приют родившийся младенец.
— Что же мы принесем? Мы можем принести Господу наше сердце, нашу любовь, наше духовное богатство. Мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание, теплые слова, внимание, благодарность, заботу о наших ближних. Чтобы мы, глядя на младенца, стремились к смирению, кротости, чтобы украшались этими добродетелями и принесли в дар Господу жизнь, во время которой мы будем идти к Царствию Небесному. Для того и пришел Спаситель, чтобы спасти людей от вечной смерти и дать возможность, пройдя путь земной жизни, обрести упокоение в небесных обителях — Царстве небесном. Все мы имеем возможность получить от Господа благословение, мир и благодать и войти в Царствие небесное, чего я всем искренне желаю. Господь да будет с вами! — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» священник.
Во всех храмах Бердска в полночь пройдет ночное богослужение, а те кто не смогут прийти, могут посетить Божественную литургию 7 января в 9.00. В этот же день, в 16.00 пройдет городское праздничное мероприятие «Рождество Христово» во ДК «Родина».
Автор видео Елена Белоусова
Автор видео Елена Белоусова