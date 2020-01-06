Неизвестные вандалы раскурочили Mazda Atenza на выезде из парка «Ремикс» в Бердске
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Неизвестные вандалы раскурочили Mazda Atenza на выезде из парка «Ремикс» в Бердске

6:44:101/6/2020
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Акт вандализма случился около трёх часов ночи 6 января.

Как рассказал сайту «Свидетель» охранник «Ремикса» со ссылкой на сменщика, который дежурил на шлагбауме ночью, Mazda Atenza припарковалась на выезде из парка ещё вечером.

— Примерно около трёх часов ночи к ней подъехала другая иномарка, примерно такая же. Из неё вышли ребята, разбили битами стёкла и уехали.

Вандалы «сработали» битами настолько быстро, что сторож, дежуривший ночью в двух шагах от места происшествия, «пока выглянул из сторожки – уже никого не было». В результате налёта «Мазда» лишилась практически всех стёкол. Также неизвестные успели основательно пройтись битами по передней оптике иномарки, боковому зеркалу и переднему бамперу, разбив их вдребезги.

Полиция, по словам охранника «Ремикса», уже в курсе произошедшего. Они посетили место ночного инцидента сегодня днём.

— После осмотра полицейские уехали в отдел вместе с хозяйкой «Мазды». Не исключено, что ей известны личности парней, изуродовавших битами её автомобиль.

— Камера наружного видеонаблюдения у нас отсутствует. Есть камера на другой стороне улицы, — добавил собеседник «Свидетеля».

Источник: svidetel24.info

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