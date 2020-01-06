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Взяли — отходите: деньги холопам, сиротам и крепостным раздал на Красной площади Жириновский

21:48 06.01.2020 Фото: kremlin.ru
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На Красной площади, помимо денег, он еще активно раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.

Взяли — отходите: деньги холопам, сиротам и крепостным раздал на Красной площади Жириновский
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube, пишет РИА Новости. 
На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — комментирует происходящее сам Жириновский.

«Взяли — отходите», — слышен чей-то голос за кадром.
Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади, помимо денег, он еще активно раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.

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