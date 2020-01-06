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СМИ: топ-менеджера «Роскосмоса» с братом с огнестрельными ранениями нашли в квартире в Подмосковье

21:56 06.01.2020 Фото: Pixabay
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По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего брата, после чего свел счеты с жизнью.

СМИ: топ менеджера Роскосмоса с братом с огнестрельными ранениями нашли в квартире в Подмосковье
В Подмосковье нашли мертвыми, предположительно, топ-менеджера «Роскосмоса» и его брата

5 января 2020 года в квартире, расположенной в посёлке Биокомбинат г.о. Лосино-Петровский с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы обнаружено тело его 31-летнего брата. По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СК по Московской области. 

По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего брата, после чего свел счеты с жизнью.

В настоящее время осмотрено место происшествия с участием следователя-криминалиста, изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в СМИ сообщалось, что старшим из братьев может являться начальник одного из отделов «Роскосмоса» Сергей Хайкин.

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили «Интерфаксу», что действия следственных органов не комментируют.

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