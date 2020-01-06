200 человек простились с умершим от рака врачом-онкологом Андреем Павленко

Андрей Павленко обратился ко всем в видео

Около 200 человек собрались на церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.

Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять. О его кончине в воскресенье утром сообщила жена.

«Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек», — сказал собеседник агентства.



Павленко будет похоронен в понедельник на Киновеевском кладбище.Ранее соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее оценке, личный пример мужественной борьбы Павленко с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. В понедельник пользователи социальных сетей продолжают восхищаться мужеством врача и соболезнуют его родным.