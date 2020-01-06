Таксист с упаковкой от шприца в руке «отдыхал» в авто в Бердске

Очевидцев обеспокоила неестественность позы водителя, и они вызвали на место происшествия сотрудников полиции.
Очевидцев обеспокоила неестественность позы водителя, и они вызвали на место происшествия сотрудников полиции.
— Сегодня в 17.00 его автомобиль мешал движению транспорта на дороге за «Астором», — рассказал сайту «Свидетель» Игорь, участник группы АвтоБердск ВКонтакте. — Подойдя поближе и заглянув в окно, я увидел, что там находился мужчина в «отдыхающем» состоянии с оголённой левой рукой и упаковкой от шприца в другой.
Очевидцев обеспокоила неестественно закинутая голова водителя «Тойоты», перегородившей им дорогу.