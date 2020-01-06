Таксист с упаковкой от шприца в руке «отдыхал» в авто в Бердске
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Таксист с упаковкой от шприца в руке «отдыхал» в авто в Бердске

10:19:161/6/2020
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Очевидцев обеспокоила неестественность позы водителя, и они вызвали на место происшествия сотрудников полиции.

— Сегодня в 17.00 его автомобиль мешал движению транспорта на дороге за «Астором», — рассказал сайту «Свидетель» Игорь, участник группы АвтоБердск ВКонтакте. — Подойдя поближе и заглянув в окно, я увидел, что там находился мужчина в «отдыхающем» состоянии с оголённой левой рукой и упаковкой от шприца в другой.

Очевидцев обеспокоила неестественно закинутая голова водителя «Тойоты», перегородившей им дорогу.

Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Владимир, 7 января 2020 1:43:53
    номер авто не подскажете?
    2
    0
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    Аноним, 8 января 2020 9:41:27
    Значит превентивно 7000 рублей за анализы на наркоту на медосмотре со всех с июня брать можно, а с конкретного по подозрению - нельзя?
    1
    0
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