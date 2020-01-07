Как изменилась жизнь героев после публикации их историй в «Курьер.Среда.Бердск»?

В течение всего 2019 года люди приходили к нам со своими проблемами. Журналисты, освещая их истории, добивались помощи от различных служб города.

2020 год Павел Синицын встретит в весе 127 кг

Похудел на 43 кг за 1,5 года 170-килограммовый житель Бердска

Желание худеть пришло к 35-летнему Павлу Синицыну в августе 2018 года. Он мечтает похудеть до 100 кг. Бердчанин ведет видеодневник, чтобы заразить своим примером других людей, страдающих от лишнего веса.

— Жить было тяжело, — признался «Курьер. Среда. Бердск» Павел. — Давление доходило до 200 мм. И сбить его было сложно. Ноги опухали, спина болела адски.

Менеджер из Бердска за 2,5 месяца похудел на 22 кг и планирует довести свой вес к лету 2019-го до 100 кг. Кроме занятий в спортзале и правильного питания Павел ведет блог. По словам героя, видеодневник он завел не для себя, а для тех, кто хочет похудеть, но по каким-то причинам боится это делать.

На июнь 2019 года Павел похудел на 40 кг. Его вес составлял 130 кг. Он не только регулярно получал комплименты от знакомых, но и чувствует себя значительно лучше.

Как рассказал «Курьер.Среда.Бердск» Павел, если раньше его мысли были заняты тем, как справиться с головной болью и болью в спине, сейчас он просто наслаждается жизнью. Гуляет по городу по 5-6 километров в день и занимается в тренажерном зале.

Бердчанин советует тем, кто решил похудеть, начинать с консультации врача и сказать булочкам «Прощай»!

В итоге за полтора года Павел Синицын похудел на 43 кг. В августе 2018 года Павел весил 170 кг, сначала за 2,5 месяца похудел на 22 кг. К осени сбросил уже 32 кг. 2020 год он встретит в весе 127 кг. — минус 43 кг.

Уменьшение веса положительно сказалось на самочувствии Павла. Нормализовалось давление, прошли боли в пояснице, сон стал крепче, стал знакомиться с девушками, ходить на пляж. Сейчас бердчанин посещает тренажерный зал 3 раза в неделю, выполняя силовые тренировки. Пешком ходит по 10 километров в день.

— Вес большой 128 кг , но за 2019 год изменилась качество тела. Оно стало упругим, я чувствую мышцы. Как показал анализ, моя мышечная масса 89, 5 кг. Если размер верхней одежды был 68, сейчас — 58. Знакомые встречая меня на улице говорят: «Пашка, ты красавчик!»,- рассказал худеющий.

Удар по попе 2,5-летнего ребенка няней частного детсада в 10 тыс. рублей оценил суд Бердска

Ребенка отшлепала няня

Встревоженная молодая мама Юлия обратилась в «Курьер. Среда. Бердск», чтобы сообщить о побоях ее 2,5-летнего сына в частном детсаду Бердска. Мама обратилась в больницу, чтобы зафиксировать побои: красный след на попе, ссадины на руке и шее. Семья написала заявление в полицию на детский сад.

Семья недавно переехала в Бердск, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок». Девушка рассказала воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокирована новостью и пообещала разобраться с няней.

Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила сама няня Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».

— Мне позвонила няня и сходу сказала: «Я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.

Несколько месяцев мама оббивала пороги разных инстанций — полиции, прокуратуру Бердска, писала письма омбудсмену Новосибирской области, чтобы добиться справедливого наказания для няни, которая посмела поднять руку на ее сына.

18 ноября судья Бердского городского суда вынесла свой вердикт в отношении няни частного детского сада Бердска «Совенок», назначив штраф в размере 10 тыс. рублей.

Стоит отметить, что статья 6.1.1 КоАП РФ — это нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то они влекут наложение административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

Также уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области ответила на обращение Юлии. В своем письме Надежда Болтенко сослалась на ответ прокуратуры. В августе ПДН Бердска подали в суд на няню из частного детсада.

Выгнали на улицу пенсионера без желудка в Бердске после продажи квартиры

У Виктора Ботьева на руках только паспорт

Виктор Алексеевич благодарит соседей и владельцев комнаты, что они не выбросили его на улицу. Но попросил о иной помощи — найти ему кров и помочь финансово в первое время. Стоит отметить, что пенсионер, имея вторую группу инвалидности, не имеет на руках банковской карты, на которую должно приходить пособие по инвалидности и пенсия.

-У меня есть руки, ноги, я не кривой и не урод. Работу найду. Но дальше ком наворачивается и я просто хватаюсь за голову, я не был никогда в таких ситуациях. Я и на трассе разбивался, но даже это было проще, ведь люди помогали, не давали умереть, — подытожил Виктор Ботьев.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» попыталась связаться с сестрой нашего героя Натальей, но безуспешно — она не поднимала трубку. А вот риелтор Михаил рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что произошло в семье Виктора Ботьева. Как оказалось, он помогал Наталье и Виктору во «взаимодействии» и занимался поиском подходящего жилья для пенсионера.

Сотрудник «Жилфонда» отметил, что сестра нашего героя Наталья не желает давать комментарии и фигурировать в этой истории. Полиция разберется в квартирном вопросе пенсионера. Начальник отдела соцобслуживания населения Бердска Наталья Скоромных выслушала историю Виктора Ботьева и отозвалась на призыв о помощи. Она пригласила пенсионера к себе на беседу, в надежде оказать ему помощь.

Остается загадкой, почему Виктор Ботьев остался без гроша в кармане и даже без телефона, ведь инвалиды защищены в России гарантированной пенсией по инвалидности. Так, страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается гражданину, признанному инвалидом 1, 2 или 3 группы и имеющему хотя бы один день страхового стажа, независимо от причины наступления инвалидности. Также не имеет значения, работает в данный момент инвалид или нет, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы. Если у инвалида полностью отсутствует страховой стаж, ему устанавливается социальная пенсия по инвалидности. Право на ее получение имеют инвалиды 1, 2 и 3 группы. Инвалиды первой группы и инвалиды с детства второй группы получают 12 432 рубля.

За юридической консультацией «Курьер. Среда. Бердск» обратился и к адвокату Светлане Борисенко. Она пояснила, что в случае, если умерший не оставил завещания, то в право наследия вступает первая очередь родственников — супруги и дети умершего. Однако, чтобы разобраться в истории Виктора Ботьева нужно изучить все документы.

Виктора Ботьева пристроили в социально-реабилитационный приют «Шанс». Помочь и прояснить загадочную ситуацию арендатора взялась начальница отдела социальной помощи населению Наталья Скоромных. 17 июня, Виктор Ботьев обрел новую крышу над головой.

Она отметила, что для возобновления пенсии по инвалидности Виктору Ботьеву необходимо предоставить в пенсионный фонд по месту прописки медико-социальную экспертизу, которая подтвердит у предпенсионера статус инвалида. Либо ему нужно вновь собирать документы и пройти осмотр у врачей, чтобы эту справку получить. Есть и другой вариант: в случае, если психическое состояние здоровья Виктор Ботьева вызовет сомнение, ему найдут опекунов.

Трупом не пахнет: Отказалась вскрывать квартиру лежавшей четыре дня на полу пенсионерки по заявлению дочери из Афин полиция Бердска

Марине Цветковой, приехавшей из Греции к больной маме, разрешили навестить маму в реанимационной палате

Почти за сутки полицейские Бердска так и не решились вскрыть квартиру, 62-летняя хозяйка которой пропала без вести. Три дня до нее не может дозвониться дочь, живущая в Афинах. Марина Цветкова из Греции весь день, 31 июля, обзванивала бердские службы, умоляя их открыть квартиру на 4-м этаже пятиэтажки в Микрорайоне, где проживает ее мама. Но первое, что она сделала, это обзвонила бердские больницы и морги. Матери там нет. Марина обратилась за помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

— Да мы согласны выбивать двери! Я не могу приехать прямо сейчас из Греции — не изобрели еще такую машину. Моя мама ведет здоровый образ жизни, но у нее скачет давление. Она старшей медсестрой работала. Человек находится в помещении и никто ничего не может сделать! Я чувствую, что она там. К черту эту квартиру, когда речь идет о жизни человека, — сокрушалась Марина, боясь, что произошло самое страшное.

Полицейские не нашли оснований для выбивания двери. То, что 62-летняя женщина четвертый день не выходит на связь, не является поводом. Эксперт заявил, что трупного запаха нет, а замок закрыт снаружи. Дочь попросила выступить доверенным лицом хорошую знакомую семьи Тамару Сергеевну, чтобы та присутствовала на вскрытии и потом проследила за восстановлением замков.

Правоохранители приехали в 21.00 вместе с мастером по вскрытию. Но дверь так и не тронули. Точнее, выбили дверной глазок, понюхали и осмотрели замки. Вердикт — человека за дверью нет. На такой вывод специалиста по вскрытию дверей Виталия Писарева натолкнуло несколько обстоятельств: во-первых, через глазок не пробивается трупный запах; во-вторых, входная дверь закрыта снаружи на четыре оборота.

1 августа заявление о пропаже человека, поступившее по телефону из Греции, зарегистрировала полиция Бердска, как письменное. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы главка МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова. Квартиру вскрыли в этот же день вечером. 62-летнюю Галину Павловну нашли живой! Она упала лицом вниз. Предположительно, у нее случился инсульт. Полицейские только через сутки решились открыть квартиру. Дочь пострадавшей собирается прилететь из Греции в Бердск. Пенсионерка пролежала по меньшей мере 4 дня. Она двигает рукой и ногой, моргает и даже пытается что-то сказать. Полицейские вызвали скорую помощь, которая отвезла считавшуюся пропавшей женщину в сосудистое отделение ЦГБ Бердска.

Ее дочь Марина Цветкова, которой удалось из Афин поднять на уши полицию, со слезами радости слушала по телефону известие о том, что ее мама жива. Она благодарна всем, кто принял участие в спасении ее самого родного человека. А стоило ей это двух дней нервов и страха за жизнь матери. «Скорая» отвезла потерпевшую в хирургический корпус ЦГБ, расположенный в Микрорайоне. Там ее поместили в реанимационное отделение и ввели в искусственную кому.

Сразу с самолета 3 августа Марина пришла в больницу. Ей разрешили пройти в реанимационную палату и увидеться с мамой. Галине Павловне поставили диагноз «ишемический инсульт». Чуть позже Галину Павловны перевели в палату сосудистого отделения бердской ЦГБ, а 13 августа она умерла.

Право на туалет: Переехала к детям из общежития после «сортирного бойкота» 65-летняя Татьяна Катышева из Бердска

Старушке в Бердске не дают сходить в туалет соседи по общежитию

Старушке Татьяне Катышевой не давала сходить в туалет и оскорбляла соседка по общежитию. Она обратилась за помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября. Женщина не вложилась 2,5 тыс. рублей на ремонт в секции и стала ходить в другую. Это не понравилось соседке Ларисе и та стала ее не пускать.

Ободранные стены, дыры в полу, огромные черные надписи и сплошная грязь. Удручающая обстановка царит в коридорах общежития на ул. К. Маркса №62 Бердска, где комната у старушки Татьяны Ивановны. Ежедневные скандалы с соседями, и разделение территорий вынудили ее переехать к сыну. На нервной почве у нее начались проблемы с сердцем. Врачи диагностировали нарушение работы предсердий и гипертонический криз.

Татьяна рассказала, что она написала уже три заявления в полицию и несколько раз вызывала сотрудников правоохранительных органов. Последний раз в ее комнате оказались нерабочими замки. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, в чем суть конфликта в общежитии. Сопроводить в место разборок конфликтующих сторон любезно согласился участковый полиции Бердска Станислав Евтушенко (опорный пункт полиции находится здесь же в общежитии). Также присутствовал сын Татьяны Ивановны Анатолий Катышев.

Где искать защиту старушке?

В управлении ЖКХ Бердска «Курьер. Среда. Бердск» специалисты рассказали, что по закону это общедомовое пространство, и запретить ей ходить в туалет в ту или иную секцию никто не может.

Прокурор города Бердска Роман Сивак рассказал, что Татьяна Ивановна имеет полное право обратиться в суд в защиту своих прав.

Что теперь?

Теперь старушка Татьяна Катышева живет у детей из-за скандальной соседки.

— Я живу в основном у детей, с внуками помогаю. Но комнату хотелось бы продать объявление повесила, — рассказала Татьяна Ивановна «Курьер. Среда. Бердск» сегодня 16 декабря.

В один из скандалов сын бабушки не выдержал и вырвал замок на секции. На нервной почве у женщины начались проблемы с сердцем.

Полицейские так и не начали расследование — отказала в возбуждении дела за оскорбления старушки Татьяны Катышевой полиция Бердска.

Также в общежитии был пожар. По словам Татьяны Ивановны это уже третье чп за последние годы. Возможно, ей удастся продать комнату и найти жилье в спокойном месте.

За квартиркой приглядим: Объявились родственники после отъезда в интернат психбольного старика из Бердска

Нашли место в интернате для больных с психическим расстройством одинокому дедушке из Бердска

Выходил голым на балкон, просил еду и раздавал деньги детям психический больной в Бердске. Пожилой мужчина много лет страдает психическим расстройством. Регулярно проходит лечение, но потом вновь возвращается домой. Постоянно затапливает квартиру, иногда буйно ведет себя и даже бросался с ножом. Соседи и депутат просят изолировать от общества для его же безопасности.

Два года судьбой старика занималась депутат Жанна Теличко. За ним никто и не ухаживал — ни родные, ни социальные службы. Он регулярно проходил лечение в стационаре. Как только нашлось место в спецучреждении и освободилась квартира, нашлась родня. Историю мужчины «Курьер. Среда. Бердск» рассказала 26 сентября, сама депутат. К ней регулярно обращаются жители округа с просьбами о помощи. Депутат уже два года пишет во все инстанции города и области, чтобы определить мужчину на постоянное проживание в специализированное учреждение.

История одинокого мужчины

— Он часто неадекватно себя ведет, не всегда понимает, где он находится. Иногда выходит абсолютно голый на балкон и может что-то кричать. Выливать воду из ведра, — рассказала Жанна Владимировна.

Мужчина признан частично недееспособным, имеет психическое заболевание, стоит на учете у психиатра. Ему около 70 лет (по словам соседей 72). Он периодически проходит лечение, но спустя время его отпускают домой. Иногда он раздает свою пенсию детям на улице. Потом наступает момент, когда у него кончаются деньги, и он голодает. Просит поесть с балкона.

Депутат два года ведет переписку со многими инстанциями. Обращалась неоднократно в полицию, в городскую больницу, к психиатру, писала в отдел социальной защиты населения. Написала уже около 20 писем, говорит Жанна Теличко. Последний раз написала в министерство труда и социального развития Новосибирской области (именно они занимаются такими вопросами). Пришел ответ: информация о мужчине в министерстве есть, он стоит в очереди, чтобы определить его на постоянное проживание в медучреждение.

— Впереди него 50 человек. А места в таких учреждениях освобождаются только по смерти. Вчера я первый раз поговорила с новым главврачом Бердска Аллой Дробинской. Сейчас надежда на Аллу Николаевну, что она сейчас подключится. Мы передали ей копии всех документов, переписок, — говорит Жанна Владимировна.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сказала 26 сентября, «Курьер. Среда. Бердск», что пока никаких комментариев дать не может, так как только получила пакет документов о больном.

— Он живет надо мной. Он постоянно затапливает мою квартиру сверху. Мы обращались и управляющую компанию, в полицию, к депутату, последний раз написали мэру Бердска, чтобы забрали его, — рассказала соседка Надежда Алексеевна 26 сентября.

По ее словам, сосед на лечении бывает по два месяца. Квартира его в плохом состоянии, все осыпается.

После подключения всех ведомств ситуации, главного врача Бердска Аллы Дробинской и публикации «Курьер. Среда. Бердск» место нашлось для больного старика нашлось. «Умирать никому не пришлось»: по данным соцработников, место в таких учреждениях освобождается только после смерти одного из пациентов.

Вскоре после того, как стала свободной квартира, нашлись и родственники старика. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Бердска Наталья Скоромных сразу после лечения в стационаре старик согласился поехать в интернат для постоянного проживания и ухода.

— Дедушка согласился, он сейчас уже в социальном учреждении, — уточнила Наталья Юрьевна «Курьер. Среда. Бердск» 15 ноября.

Люди могут жить в них временно или постоянно. Теперь дедушка под присмотром. Квартира на ул. Островского остается за ним, пока его жильем занимаются объявившиеся родственники. Как сообщила Скоромных, как только нашлось место в социальном учреждении и мужчина уехал, сразу нашлась родня.

К сожалению, когда квартира освобождается, родственники находятся, — сказала Наталья Юрьевна.

Квартиру от Путина ждала 96-летняя фронтовичка из ветхого дома в Бердске

Фронтовичка Мария Левина обращалась за помощью к Путину

Фронтовичка Мария Левина жила в старом щитовом доме. Она обратилась к президенту Путину за помощью. По закону бердчанке Марии Левиной благоустроенная квартира не положена. Но в старом доме жить невозможно.

Следом за Следственным комитетом сегодня, 10 апреля, решила проверить жилищные условия 96-летней Марии Левиной, участницы Великой Отечественной войны, и прокуратура Бердска.

В среду руководитель бердского отдела соцзащиты Наталья Скоромных давала пояснения в СК. Она подробно объяснила следователю, в чем нуждались Мария Игнатьевна и ее 68-летний сын Борис, какие услуги им предоставили. Но самое главное — то, что комиссия еще в 2015 году признала их дом пригодным для проживания. А значит, фронтовичка Левина не имеет права на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета.

— С 2015 года ничего с места не тронулась. Дали квартиры двум вдовам ветеранов войны. А я действительно воевала. Никогда ни у кого не просили. Был приказ Путина, но квартиры у меня так и нет. Мне уже на кладбище надо, — в сердцах восклицает Мария Игнатьевна.

Но над местными чиновниками, между тем, висит уголовная статья, если они признают при таких обстоятельствах Левину нуждающейся в улучшении жилищных условий и направят документы на вручение ей сертификата на 1,3 млн рублей для покупки квартиры. Разве что президент России Владимир Путин сделает подарок бердской фронтовичке и выделит деньги на новое жилье. Наталья Скоромных намерена ходатайствовать в минтруда и соцразвития, чтобы сделали какое-то исключение для Марии Левиной.

Вскоре 1,6 млн рублей для 97-летней фронтовички из Бердска Марии Левиной нашлись. И ждут своего часа — они предназначены на покупку квартиры по президентской программе обеспечения благоустроенным жильем участников Великой Отечественной войны.

— Деньги пришли, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 октября, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. — Мы готовы их выделять. Но проблема в том, что семью нужно разделить. На ситуацию повлияла подаренная благотворительным фондом квартира.

Он напомнил, что аварийный дом является частной собственностью Левиных, которой они могут распоряжаться по своему усмотрению — продать, снести, построить новый. Чтобы получить 1,6 млн рублей на новую квартиру, шаг должен сделать сын Борис Левин. По информации «Курьер. Среда. Бердск», Борис Александрович до сих пор не прописался в оформленной на себя, но подаренной матери благотворительным фондом квартире в центре Бердска. Но в случае, если Левин не выпишется из аварийного жилья матери, она лишится казенных денег.

Но позиция Бориса Левина категорична: он готов потерять 1,6 млн рублей матери, так как опасается, что власть города его обманет и он больше не сможет прописаться в аварийном доме.

Фронтовичка отказалась от 1,6 млн рублей на квартиру

97-летняя фронтовичка Мария Левина отказывается от 1,6 млн рублей, которые выделил ей на покупку благоустроенной квартиры областной бюджет. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября, Мария Игнатьевна решила, что у нее уже есть квартира, подаренная благотворительным фондом, есть дом и больше ей, дескать, ничего не надо.

Участница Великой Отечественной войны высказала желание жить в своем стареньком доме, признанном аварийным, до конца своих дней. То есть она не собирается переезжать и в имеющееся у нее благоустроенное жилье от фонда. Эта квартира после смерти Марии Левиной останется ее сыну Борису Александровичу.

Впрочем, официально отказ от денег фронтовичка не оформила, заявив, что никакого заявления писать не будет. Пока только устно отказалась покупать квартиру по президентской программе. Теперь ломать голову будет жилищный отдел мэрии. В октябре бюджет Новосибирской области перечислил Бердску 1,6 млн рублей на покупку квартиры для Марии Игнатьевны. Вскоре мэрия вернула деньги обратно. Жилье она вправе выбрать сама. Но теперь оно оказалось ей не нужно.