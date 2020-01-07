Боится критиковать и хвалить недействующий долгие годы фонтан в парке Победы мэр Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. Один из них касался фонтана в парке Победы.
— Конечно, фонтаны — это украшение архитектуры города. Эта та зона, которая всегда привлекала людей. Это один из методов умиротворения, расслабления. Но фонтан сложно представить в чистом поле. Должна быть создана та инфраструктура, которая гармонично бы вписывалась в гармонию с ландшафтом. Сложно говорить о целесообразности этого фонтана, но и критиковать сложно. Автор этого проекта — достаточно заслуженный архитектор. Он видел эту композицию с фонтаном. И она гармонично вписывалась. Но охранять этот фонтан, ухаживать за ним, будет менее эффективно.
Мы изменили фонтан у дворца культуры «Родина». И он гармонично вписывается между мемориальной зоной и реконструированным фасадом дворца культуры.
Строительство фонтана за домом культуры бесперспективно. Пока. Потому что мы сделали благоустройство трех дворовых территорий на заднем дворе. И мы оставляем за собой уверенность в проекте театра. И вот в театральной зоне он явно может вписаться в ландшафт, так как он там разноуровневый. Дома ро ул. Лелюха находятся выше, чем городское ДК. И вот эта ландшафтная зона может обыграться очень интересно архитектурно. Но будет очень не правильно, если фонтан окажется в эпицентре строительной площадки. Всему свое время.