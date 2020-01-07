Боится критиковать и хвалить недействующий долгие годы фонтан в парке Победы мэр Бердска

Ученики, побывавшие в парке Победы на экскурсии и увидевшие разрушающийся недостроенный фонтан, обещали восстановить его, когда вырастут

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. Один из них касался фонтана в парке Победы.

— Конечно, фонтаны — это украшение архитектуры города. Эта та зона, которая всегда привлекала людей. Это один из методов умиротворения, расслабления. Но фонтан сложно представить в чистом поле. Должна быть создана та инфраструктура, которая гармонично бы вписывалась в гармонию с ландшафтом. Сложно говорить о целесообразности этого фонтана, но и критиковать сложно. Автор этого проекта — достаточно заслуженный архитектор. Он видел эту композицию с фонтаном. И она гармонично вписывалась. Но охранять этот фонтан, ухаживать за ним, будет менее эффективно.

Мы изменили фонтан у дворца культуры «Родина». И он гармонично вписывается между мемориальной зоной и реконструированным фасадом дворца культуры.

Строительство фонтана за домом культуры бесперспективно. Пока. Потому что мы сделали благоустройство трех дворовых территорий на заднем дворе. И мы оставляем за собой уверенность в проекте театра. И вот в театральной зоне он явно может вписаться в ландшафт, так как он там разноуровневый. Дома ро ул. Лелюха находятся выше, чем городское ДК. И вот эта ландшафтная зона может обыграться очень интересно архитектурно. Но будет очень не правильно, если фонтан окажется в эпицентре строительной площадки. Всему свое время.