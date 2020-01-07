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Боится критиковать и хвалить недействующий долгие годы фонтан в парке Победы мэр Бердска

17:11 07.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публиковать ответы Евгения Шестернина. По его мнению, строительство фонтана за домом культуры бесперспективно. Пока.

Боится критиковать и хвалить недействующий долгие годы фонтан в парке Победы мэр Бердска
Ученики, побывавшие в парке Победы на экскурсии и увидевшие разрушающийся недостроенный фонтан, обещали восстановить его, когда вырастут
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Боится критиковать и хвалить недействующий долгие годы фонтан в парке Победы мэр Бердска

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Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали Евгению Шестернину больше 100 вопросов. Один из них касался фонтана в парке Победы.

— Конечно, фонтаны — это украшение архитектуры города. Эта та зона, которая всегда привлекала людей. Это один из методов умиротворения, расслабления. Но фонтан сложно представить в чистом поле. Должна быть создана та инфраструктура, которая гармонично бы вписывалась в гармонию с ландшафтом. Сложно говорить о целесообразности этого фонтана, но и критиковать сложно. Автор этого проекта — достаточно заслуженный архитектор. Он видел эту композицию с фонтаном. И она гармонично вписывалась. Но охранять этот фонтан, ухаживать за ним, будет менее эффективно.

Мы изменили фонтан у дворца культуры «Родина». И он гармонично вписывается между мемориальной зоной и реконструированным фасадом дворца культуры.

Строительство фонтана за домом культуры бесперспективно. Пока. Потому что мы сделали благоустройство трех дворовых территорий на заднем дворе. И мы оставляем за собой уверенность в проекте театра. И вот в театральной зоне он явно может вписаться в ландшафт, так как он там разноуровневый. Дома ро ул. Лелюха находятся выше, чем городское ДК. И вот эта ландшафтная зона может обыграться очень интересно архитектурно. Но будет очень не правильно, если фонтан окажется в эпицентре строительной площадки. Всему свое время.

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