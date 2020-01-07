Фото: бегает щенок в ошейнике. Присмотритесь!

Еду берёт с руки, но гладить и снять удавку не даётся, хотя и не убегает. Щенку месяца четыре, будет крупным.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:

Конечная остановка 107-ого маршрута(4-ый совхоз), бегает постоянно голодный щенок, есть ошейник, который очень сдавливает шею. Еду берёт с руки, но гладить и снять удавку не даётся, хотя и не убегает. Щенку месяца четыре, будет крупным. Присмотритесь, может кто ищет, или может есть возможность взять в дом.