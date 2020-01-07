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Фото: бегает щенок в ошейнике. Присмотритесь!

13:34 07.01.2020
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Еду берёт с руки, но гладить и снять удавку не даётся, хотя и не убегает. Щенку месяца четыре, будет крупным.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
Конечная остановка 107-ого маршрута(4-ый совхоз), бегает постоянно голодный щенок, есть ошейник, который очень сдавливает шею. Еду берёт с руки, но гладить и снять удавку не даётся, хотя и не убегает. Щенку месяца четыре, будет крупным. Присмотритесь, может кто ищет, или может есть возможность взять в дом.

Фото: бегает щенок в ошейнике. Присмотритесь!

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От редакции

Может, возьмете себе?

Надежда, 07 января 2020 13:43
Ошейник с трудом удалось сегодня снять, нужен дом щенку.89137122335

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