В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
Конечная остановка 107-ого маршрута(4-ый совхоз), бегает постоянно голодный щенок, есть ошейник, который очень сдавливает шею. Еду берёт с руки, но гладить и снять удавку не даётся, хотя и не убегает. Щенку месяца четыре, будет крупным. Присмотритесь, может кто ищет, или может есть возможность взять в дом.
Фото: бегает щенок в ошейнике. Присмотритесь!
Еду берёт с руки, но гладить и снять удавку не даётся, хотя и не убегает. Щенку месяца четыре, будет крупным.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
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От редакции
Может, возьмете себе?
Надежда, 07 января 2020 13:43
Ошейник с трудом удалось сегодня снять, нужен дом щенку.89137122335
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