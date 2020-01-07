В изнасиловании 13-летней гимназистки подозревают солиста театра оперы и балета НОВАТ Новосибирска

4 января в 16.00 в Центральном районе он, по сообщению «ОПЕР слил», в своей квартире изнасиловал находившуюся в гостях несовершеннолетнюю.

Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании девочки

Telegram-канал «Опер слил» 7 января сообщил, что в Новосибирской области 5 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст.131 УК РФ в отношении 30-летнего солиста хора Новосибирского театра оперы и балета НОВАТ Адрея К., который 4 января в 16.00 в Центральном районе Новосибирска в своей квартире изнасиловал находившуюся в гостях несовершеннолетнюю 2006 г.р. учащуюся гимназии.

Коноплёв задержан в порядке ст.91 УПК РФ. По сообщению новосибирских СМИ, 13-летняя девочка выступает в детской труппе театра.