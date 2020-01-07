Перевозчик мусора Бердска накануне нового года заключил договор с регоператором

Опубликован новый график вывоза твёрдых бытовых отходов с улиц частного сектора.
Опубликован новый график вывоза твёрдых бытовых отходов с улиц частного сектора.
С нового года для бердчан ничего не изменилось в сфере вывоза мусора. В нашем городе по-прежнему жилые дома обслуживает ООО «Экосервис». Его директор Жанна Теличко сообщила, что 30 декабря прошлого года её компания заключила договор с «Экологией-Новосибирск» — региональным оператором по вывозу и утилизации мусора.
Главное, что с нового года мы будем платить за вывоз и утилизацию мусора меньше на 28,8 рублей. Руководитель департамента по тарифам утвердил соответствующий приказ 18 декабря. Он вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Теперь максимальная стоимость 1 кубометра мусора составит 301,92 рубля в год. Согласно областному нормативу каждый человек производит 2,38 кубометров отходов в год. Получается, что годовая плата составляет 718,5 рублей или 59,88 рублей в месяц.
С 1 января по 1 июля 2019 года ежемесячная плата за вывоз мусора составляла 92,42 рубля. С 1 июля её снизили до 88,6 рублей, а теперь уменьшили ещё больше.
На сайте регоператора опубликован график вывоза отходов с территории частного сектора Бердска.