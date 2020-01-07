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54 человека погибли по вине пьяных водителей на дорогах Новосибирской области в 2019 году

16:53 07.01.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С 1 по 6 января сотрудники ГИБДД задержали на территории региона 144 автомобилиста, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.

54 человека погибли по вине пьяных водителей на дорогах Новосибирской области в 2019 году
От алкотестера пьяные водители часто отказываются

С 26 декабря по 9 января в Новосибирской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на предупреждение аварийности с участием водителей в состоянии опьянения, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

С 1 по 6 января сотрудники ГИБДД задержали на территории региона 144 автомобилиста, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.

В прошедшем году в Новосибирской области было зарегистрировано 170 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 54 человека погибло, 220 получили различные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности с лишением водительских прав на срок до трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

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