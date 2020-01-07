Три пожара произошло в Бердске с начала года

Первый пожар произошёл в первом часу нового года из-за шальной петарды.
Первый пожар произошёл в первом часу нового года из-за шальной петарды.
6 января в 3.54 возле дома № 1а на улице Боровой загорелся автомобиль «Honda Aссord». В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов, салон автомобиля. Брандмейстеры ликвидировали пожар в 4.15. В тушении участвовали два автомобиля и восемь пожарных.
Хозяин иномарки уверен в поджоге. Он уточнил «Свидетелю», что рядом со сгоревшим автомобилем полицейские обнаружили пупустую канистру. Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко подтвердил версию хозяина иномарки. Руслан Михайлович рассказал, что на место пожара вызвали следственно-оперативную группу ОВД. Полицейским предстоит выяснить мотивы злоумышленника. Владелец авто заверил, что денег он никому не должен, кредиты никогда не брал, к людям на дороге относится уважительно. Возможно, он «перешёл дорогу какому-то человеку, либо кто-то затаил обиду или поджог совершил пироман».
Другой пожар произошёл 4 января в общежитии на улице К. Маркса. Вызов на пульт дежурного пожарной охраны поступил 7.06. Там из-за короткого замыкания на восьмом этаже загорелся электрический щиток. После пожара закопчены стены в общем коридоре. По счастью, никто не пострадал: 10 человек самостоятельно спустились по лестницам. Огнеборцы ликвидировали пожар в 7.28. Пожар тушили пять автомобилей и 17 сотрудников ПЧ.
Не обошлось и без происшествия и в новогоднюю ночь. Руслан Безносенко сообщил, что первый пожар нынешнего года начался в 0.39. Одна из петард залетела через открытое окно в застеклённую лоджию третьего этажа 10-этажного дома № 16а в Микрорайоне. Пламя быстро перекинулось на вторую лоджию. Домашние вещи на балконах горели открытым огнём. Пламя повредило и деревянные рамы.
— Одна лоджия выгорела полностью, хозяев дома не было, — рассказала сайту «Свидетель» читательница Мария и с грустью добавила. – Такой вот «подарок» получили на Новый год.
Из второй квартиры пожарные спасли 10 человек. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров. Брандмейстеры ликвидировали пожар в 1.10. На месте ЧП работали девять пожарных.