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Заживо сгорели трое детей в частном доме. Родители с ожогами госпитализированы

17:03 07.01.2020 Фото: Pixabay
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Трагедия произошла в рождественскую ночь в в деревне Кучеры под Ярославлем. Погибли дети 5, 8 и 11 лет.

Заживо сгорели трое детей в частном доме. Родители с ожогами госпитализированы
Трое детей сгорели в частном доме. Родители с ожогами госпитализированы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели при пожаре в деревне Кучеры Борисоглебского района троих детей, 5, 8 и 11 лет.

По данным следствия, сегодня ночью в частном деревянном доме деревни Кучеры Борисоглебского района возникло возгорание, в результате которого погибли трое малолетних детей, их родители с ожогами госпитализированы.

Одной из основных причин возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки.

В настоящее время следователями и криминалистами регионального управления СК России проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, а также будут приняты меры к установлению причин и условий, которые способствовали трагедии.

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